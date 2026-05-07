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立法院內政委員會今（7）日排審總統副總統選舉罷免法第87條，傳出黨中央下另，要求藍委配合修法解套，替因涉違反選罷法將一審宣判的屏東縣議長周典論解套。今天民進黨團提出變更議程，要求不予審議，經過朝野私下溝通約20分鐘，最終確定該案擱置，待行政院提出院版再審查。周典論2023年涉嫌以500萬協助獨立參選的鴻海創辦人郭台銘收購參選總統連署書，一審宣判4年、二審宣判3年2個月，後來最高法院撤銷判決發回更審，高雄分院預計5月27日宣判；傳出國民黨高層盼緊扣周典論協助翻轉屏東選情，下令要求排案處理，盡快送出去。有藍委無奈稱很難辯護，要修法替周典論解套，且他5月27日就要宣判，根本來不及，甚至反而會被罵得滿頭包，裡外全失。綠委李柏毅在會議開始前程序發言，總預算好不容易付委審查，上週擔任召委時也排定海委會預算報告跟審查，這週今天已經星期四，還沒看到警消原民預算都沒審，更看到媒體報導，5月27日為了周典論幫國民黨買連署書將宣判，所以國民黨中央下令修法，今天一定要出委員會，召委廖先翔昨受訪也說大家都討論，有意見保留出委員會，他很遺憾。召委廖先翔則解釋，預算審查各單位都有要來敲定，行政院也有來討論，只要有討論都會尊重各單位的日期，盡快安排。隨後李柏毅提出變更議程，要求該案不予審議，另定期審議，現場藍委由於僅有林思銘和張智倫，隨即宣布休息討論。經過約20多分鐘協商，最後召委宣布，林思銘所提的正副總統選舉罷免法87條修正案，本日不予處理，待行政院提出院版另定期審查，今日也不詢答。