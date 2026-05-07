我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今年3月推動，「育兒減少工時計畫」，鼓勵設立在台北市的事業單位，提供戶籍設於台北市、有12歲以下子女、確有親自接送需求的員工減少1小時工時，原本每名員工最高補助1萬5000元、每家事業單位總補助上限10萬元

台北市政府今年3月推行「育兒減少工時」試行計畫，更可以保障勞工可以不用減薪，已超過300家企業、超過500名勞工參與。但有媒體報導，勞動部原本有意推出類似政策，但因北市府先宣布，所以選擇暫緩。勞動部長洪申翰今（7）日在立法院回應，對地方政府在友善職場上有所嘗試都正面看待，絕對沒有地方政府的試辦計畫，所以中央就暫緩或喊卡。《中國時報》昨（6）日報導，勞動部原本有意推出類似政策，但因北市府搶先，且自身政策不如對方因而暫緩推動；民團質疑雖然中央政策不如北市，但至少可以讓全國勞工均適用。；政策3月上路迄今，已超過300家企業、超過500名勞工參與。蔣萬安4日再宣布，「育兒減少工時計畫」，升級為2.0版，每家事業單位補助翻倍為20萬元，試辦期限從原本至10月底，延長到12月底。範圍也把台北農產、台北漁產、台北花卉、台北畜產、悠遊卡公司及台北捷運公司，等北市府持股公司也納入。而其實中央法規也有相關政策，《性平法》第19條規定，受僱於僱用30人以上雇主受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一，包括「每天減少工作時間1小時；減少之工作時間，不得請求報酬」，以及「調整工作時間」。但因勞工減少工時必須犧牲薪資，所以在政策相比下，北市府給予勞工方案較優。洪申翰回應，絕對沒有地方政府的試辦計畫，所以中央就暫緩或喊卡，表示縮減工時相關政策可行性的問題關鍵一直都是配套，所以一直在收集各方意見，也推出把「以日申請」育嬰留職停薪的小孩年齡上限提高，政府都有檢討整體法規，讓職場的環境跟制度能夠更友善勞工生育跟照顧小孩。另外，針對0到6歲國家養有可能延長到18歲，勞動部研議育嬰津貼會更接近全薪，洪申翰說該作法對高薪資勞工申請育嬰留停更有幫助，提高請領給付，目前還在評估。