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飛日本超多次「他第一次進小房間」！台人解答：他們害的

▲有台灣人多次入境日本，卻在近期第一次被帶進小房間，甚至被機場工作人員搜身、檢查行李。（圖／記者顏真真攝）

提到是因今年4月起連續發生多起台灣人走私新型毒品案件導致，尤其獨旅遊客更容易被抽查，

連2起台人走私「喪屍煙彈」赴日！日警追查幕後集團

▲一名50歲台灣籍劉姓女子涉嫌將約4公斤的依托咪酯藏在託運行李中，並從泰國搭乘飛機抵達東京羽田機場，於入境檢查時被海關人員查獲。（圖／取自photoAC）

▲自4月16日以來，羽田與成田機場已查獲3起相關走私案件，研判背後可能有以亞洲為據點的國際走私集團，目前日本警視廳正持續深入調查當中。（圖／美聯社／達志影像）

台灣人瘋日本旅遊，光是2025年就有高達673萬台人赴日觀光，，猜測是因此才讓檢察變得更嚴格。有網友在Threads提到，表示自己入境日本多次，，讓他感到十分困惑「我只是來旅行欸！」他強調，赴日多年從來沒有遇過這種待遇，不解詢問「這是隨機抽查？富山機場特色？還是最近查比較嚴？有人也被這樣『特別關照』過嗎？想知道是不是我太少見多怪」。貼文曝光後，瞬間引來眾人秒點出原因，「沒有為什麼，有兩個台灣老人帶了超大量的毒品進去日本」、「常入境或是入境時間接近，尤其單人的話容易被抽查，加上前陣子有2起走私毒品到日本的案件發生」。綜合日媒報導，日本東京都警視廳在2026年4月提到，一名50歲台灣籍劉姓女子涉嫌將約4公斤的依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）藏在託運行李中，並從泰國搭乘飛機抵達東京羽田機場，於入境檢查時被海關人員發覺行李箱底部特別厚重異狀，拆開後發現依托咪酯粉末被分成4小包，依違反《醫藥品醫療機器法》當場被逮捕，創下日本國內查獲該類藥物重量的最高紀錄。同月，日本警視廳再度抓獲一名無固定居所且無業的64歲台灣籍陳姓男子，其在2026年4月19日從馬來西亞入境，行李箱內裝有零食、衣物與標示「椰子油」的瓶子，但海關檢查時因發現未填寫隨身物品申報單而進行檢查，並當場瓶內裝有約1.5公斤含依托咪酯的液體。根據日本警視廳指出，自4月16日以來，羽田與成田機場已查獲3起相關走私案件，研判背後可能有以亞洲為據點的國際走私集團，目前正持續深入調查當中。