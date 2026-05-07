我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市「安鼠之亂」沸沸揚揚，國民黨立委王鴻薇發文痛批綠營「自導自演」、「造鼠」，引網友號召抓到老鼠就送到王鴻薇服務處，只要陳情成功，就補助千元。對此，王鴻薇今（7）日回應，這種行為已經構成騷擾、恐嚇，目前氛圍就像大罷免重現，只是想封住她的嘴。她會全程蒐證，不管是在網路上鼓動，還是用金錢懸賞慫恿民眾觸法，一定會告到底。王鴻薇今接受《千秋萬事》專訪指出，明明是高雄或屏東市場的老鼠，綠營也說是台北老鼠，還用造假的方法搞一個通報平台，到處都是紅點，但很多的通報根本就是假的！一個料理鼠王的玩偶也可以通報，或者是帶著民進黨徽的老鼠，一樣通報通過，就是人造、自導自演的老鼠通報平台。王鴻薇提到，民進黨立委沈伯洋慢慢浮上檯面要參選台北市長，這段時間民進黨一直找不到適合的人來挑戰台北市長蔣萬安，行政院副院長鄭麗君不行，沈伯洋又不好，只好派出老鼠，攻擊蔣萬安的治理能力，企圖把他牽制在北市，防止外溢效應，到其他縣市輔選。王鴻薇直言，為了選舉，不惜污名化台北，以為傷害了蔣萬安，但其實賠上了台北市的國際形象。他們認為打的是王鴻薇，可是傷害的是台北市的形象，傷害的是台北市這些小吃業者，藉由鼠患做這樣的政治性操作，王鴻薇痛批：「我覺得真的很惡劣！」