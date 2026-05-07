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荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，目前已傳出3人死亡。因為受到疫情衝擊，這艘載有150人的郵輪自3日起便滯留在西非維德角（Cape Verde）近海，預計將在本週六（9日）抵達西班牙加納利群島（Canary Islands）。但這也讓部分居民憂心忡忡，並回憶起新冠肺炎（Covid-19）疫情期間曾經歷的隔離記憶。根據路透社報導，「宏迪斯號」預計在9日停靠加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife）。儘管當地政府表示抗議，但在西班牙政府同意世界衛生組織（WHO）的請求後，該船將在當地靠岸。田尼利夫島是歐洲最早在疫情初期實施隔離的地點之一。2020年2月，就在病毒傳播到歐洲其他地區的幾週前，當局為了防止病毒擴散封鎖了田尼利夫島的一家飯店，導致700多名遊客受困長達14天。其他如2014年伊波拉疫情等流行病也曾影響過這片高度依賴旅遊業的群島。此外，該地區也曾抱怨其不得不承擔來自西非移民危機的最重負擔。一名62歲當地居民瑪麗亞（Margarita Maria）表示：「我們這個社區在幫助他人和包容民眾方面已經相當有彈性，但我認為這次太過分了。大家很害怕，也很擔心。西班牙是一個大國，有很多港口可以讓這艘郵輪停靠。」世界衛生組織表示，對公眾的風險仍然很低，且在乘客中檢測到的變異株僅能透過長期且密切的接觸在人與人之間傳播。不過一名不願具名的護理師表示，消息傳出後，人們擔心田尼利夫島的醫院和衛生中心將不得不封鎖。該護理師說：「這會就像新冠疫情一樣……人們擔心他們的孩子、年長的親屬和體弱者。」她補充說，一旦宣布啟動病毒隔離協議，群島的學校和醫療中心都將受到影響。宏迪斯號6日已將出現症狀的乘客全部後送至荷蘭。西班牙衛生部長加西亞（Monica Garcia）表示，目前留在船上的所有乘客均未出現症狀，抵達田尼利夫島後將被遣返回國；而船上的14名西班牙人則將被空運至馬德里的醫院進行隔離。一些居民抱怨，加納利群島加納利群島向來被視為「安全目的地」，因此總是被迫承擔其他觀光地區不願負責的事情。田尼利夫飯店協會（Ashotel）主席馬里查爾（Jorge Marichal）表示：「國際市場上與加納利群島競爭的旅遊目的地，如摩洛哥，並未被考慮在內，反而決定將郵輪帶到加納利群島。這其中必有原因。」地方政府旅遊局長阿方索（Lope Afonso）表示，馬德里方面未能與群島溝通預期要求，這使得安撫旅遊業變得十分困難。部分加納利人擔心這可能會影響教宗良十四世（Pope Leo XIV）原定6月訪問當地的行程。當地喜劇演員卡索拉（Omayra Cazorla）在社群平台Instagram上說：「你能想像教宗感染漢他病毒嗎？那是我們絕對不想要的標題。」