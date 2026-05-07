我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鮪魚最近到馬爾地夫旅遊，以空拍攝影拍到美照，讓她表示可能未來興趣會多一項學空拍。（圖／翻攝自鮪魚Threads@weiyin.com.tw）

▲鮪魚到馬爾地夫旅遊，她也不避諱和粉絲分享，這樣的美景是需要花錢的。（圖／翻攝自徐瑋吟Threads@ weiyin.com.tw）

女星鮪魚（徐瑋吟）近日飛往度假勝地馬爾地夫旅遊，在Threads分享絕美海景，更曬出超辣比基尼照！她穿上紅、白條紋相間的激小泳裝，在純白沙灘上跪地戲水，大秀傲人上圍與纖細水蛇腰。令人驚艷的是，她首度嘗試操作空拍機，以上帝視角記錄下自己與湛藍大海交織的絕美畫面，火辣身材一覽無遺。她也不諱言地表示，美景、美照都需要花錢獲得。鮪魚表示，馬爾地夫的漸層藍綠色海洋極其壯觀，從空中俯瞰像極了調色盤。她提到，雖然在陸地、屋頂甚至飛機上都能看海，但唯獨空拍機的距離感最為恰到好處。雖然她稱自己是用爛技術隨意飛了幾顆鏡頭，僅有幾秒鐘滿意，但在曝光的照片中，她迎著海浪張開雙臂、或是跪在沙灘上整理秀髮的姿態，早已被粉絲心目中的海之女神。馬爾地夫之旅讓鮪魚有感而發，她表示：「你說馬爾地夫美嗎？如果你願意花錢確實很美！」她在海邊躺了一整天，吸收滿滿的維他命D，只為了等待期待已久的夕陽。看著空拍機錄下的絕美畫面，也讓她忍不住笑說：「不可能興趣又要多一項學空拍？」鮪魚出身於1994年，藝名「鮪魚」，因在《國光幫幫忙》擔任助理主持人而打開知名度。她以活潑、爽朗的風格著稱，曾主持三立電視旅遊節目《愛玩客》9年而深受觀眾喜愛，現活躍於各類綜藝節目與YouTube頻道經營。