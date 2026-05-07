韓團少女時代全新小分隊「孝利秀」，登上昨（6）日下午播出的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，出道即將邁向20年，孝淵提到自己還住在少女時代的宿舍中，連房租都不用繳，只需要保持感恩的心，努力工作回報公司就好。

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少女時代出道將20年　孝淵竟還住在宿舍

少女時代即將在明年迎來出道20週年，而孝淵也公開自己至今已在少女時代宿舍住了20年，讓現場所有人都相當驚訝。孝淵表示：「我就是沒想太多地一直住著，結果成員們都自己搬出去了，我不是刻意要留下來的。」透露目前仍獨自在宿舍生活。

孝淵讚SM是好公司　會努力工作回報

孝淵目前住在約50坪寬敞宿舍中，笑讚SM娛樂：「真的是很好的公司吧？」並表示：「我也為了能一起達到雙贏，會努力跑海外巡演、認真工作。」

孝淵住宿舍不用錢　時刻懷抱感恩的心

劉在錫好奇問孝淵是否有在繳房租？她解釋：「我不用像付月租那樣另外繳錢，我只要盡全力做好工作就可以了。」並提到自己每次回宿舍時都懷著感謝的心情，讓一旁的劉在錫和另外兩位成員聽了都笑翻。


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尤露珉編輯記者

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