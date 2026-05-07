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受美伊戰事影響，國際原油與能源價格走揚，讓船舶燃油成本跟相關區域戰爭險附加保費都跟著上升，也讓全球散裝船舶周轉率下滑。不過，時序進入第二季屬於傳統運輸旺季，目前散裝運價指數維持穩定；慧洋海運4月營收16.45億元，年增21.23%，營業利益5.27億元，稅前淨利3.56億元，自結每股稅前盈餘為0.48元。第二季進入南美穀物傳統運輸旺季，整體散裝運價指數維持穩定。慧洋4月營業利益為5.27億元、成長122.57%，但營業天數較少、中國加強巴拿馬籍船舶檢查影響營運，加上瑞士法郎相對美金升值產生約300萬美元匯兌損失，單月稅前淨利為3.56億元、成長1610％，自結每股稅前盈餘（EPS）為0.48元。累計今年前4月，合併營收為59.84億元，稅前盈餘15.58億元，每股稅前盈餘達2.09元。慧洋指出，目前波斯灣局勢仍然緊張，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續受限，導致全球散裝船舶周轉率下滑。而第二季適逢南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭出口亦穩定，支撐散裝市場運輸動能。船隊佈局方面，慧洋4月中旬公告交付，由尾道造船打造特輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Glory）NOx第三期環保節能船，同時已簽訂長期穩定租約，毛利率近五成，為今年第三艘投入營運之新造船，今年總計將交付8艘新船，並持續視市場狀況汰換營運效率較差之老舊船舶，以維持船隊競爭力。針對美伊戰事影響導致的原油價格上漲及戰爭險保費增加，慧洋表示，營運模式以船舶出租為主，燃油及保險費用均由租家負擔，對公司營運並無顯著衝擊；將持續關注國際情勢變化並審慎因應，以維持整體營運穩健。