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研華昨日舉行法說會，研華在手訂單旺，客戶下單需求強勁，高層指出，首季整體接單出貨比值高達1.77，而截至5月就有高達13億美元訂單，也激勵今（7）日股價，研華開盤不久衝上漲停，股價飆出450元新天價，截至近10時，漲勢雖小幅收斂，但仍漲逾9%。研華今日開盤急拉漲停，一度攻上450元，刷新股價新紀錄，截至近10時，股價報447元，漲逾9%，成交量達5000張，表現亮眼。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，首季整體接單、出貨比值（B/B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更加積極。三大區域BB值較上季持續成長，其中北美BB值達2.37，歐洲及中國則分別成長至1.76及1.30。他指出，客戶提前下單，現在確實看到公司第一季訂單交期超過六個月的佔比高達40%，事實上，他坦言，到年底一直都是呈現這樣的狀況，因此，現在客戶下單到交貨，時間都會長達超過六個月以上，不過，他也強調，「通常再怎麼慢，客戶半年之內都會交貨。」他並透露，到現在光五月就有超過13億美元訂單，預估六月、七月也會有新訂單，因此，一直到年底這個數字會一直增加。展望第二季，陳清熙表示，在面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。研華將持續深化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。