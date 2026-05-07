隨著2026年端午節連假即將到來，不少民眾開始好奇「2026端午連假到底放幾天？端午節是幾號？端午節算不算國定假日？」2026端午連假從6月19日（五）至6月21日（日）連放3天，如能參照請假攻略還能自創9天超長假期。《NOWNEWS今日新聞》整理2026端午節連假時間、2026端午節日期、2026端午節請假攻略以及2026行事曆，帶領讀者快速看懂端午節連假資訊。

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📍2026端午節連假放幾天？端午節幾號？端午節是國定假日嗎？

根據《紀念日及節日實施條例》規定，端午節（農曆五月五日）為現行台灣國定假日，而2026年端午節在6月19日（週五），當天將放假一天，因此形成3天端午節連假，6月19日（五）至6月21日（日）民眾將可享受端午假期。

▲2026年行事曆連假一圖看懂！2026年端午節在6月19日（五）至6月21日（日）。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲2026年行事曆連假一圖看懂！2026年端午節在6月19日（五）至6月21日（日）。（圖/NOWNEWS社群中心製）
📍端午節連假請假攻略！請4爽放9天

2026端午連假雖然有3天假期，但若民眾自主再請6月15日（一）到6月18日（四）4天上班日，即可連休9天，從6月13日（六）一路放到6月21日（日），自創更長假期。

📍2026行事曆連假剩哪些？5大連假時間一次看

端午節連假過完後，最多人關心的一定是下次連假是何時？根據行政院人事行政總處行事曆資訊，今年端午節連假結束後，下半年還有中秋節及教師節連假、國慶日連假、光復節連假和行憲紀念日連假，其中除了中秋節及教師節連假有4天以外，其餘都是3天。

🟡端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天

🟡中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天

🟡國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天

🟡光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天

🟡行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天

▲2026下半年5大連假一次看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）
▲2026下半年5大連假一次看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）
📍2026年行事曆下半年請假攻略

🟡端午節請4休9：請6月15日至18日，9天連假

🟡中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假

🟡國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假

🟡光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假

🟡行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假

▲2026年連假請假攻略最新版！一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲2026年連假請假攻略最新版！一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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