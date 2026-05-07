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一名70多歲的婦女，多年來深受下體「異物垂吊」之苦，卻因保守觀念與對疾病的認知不足，默默隱忍了15年。直到日前她因反覆高燒、腰痛難耐至醫院掛急診，醫師檢查後驚見，長年困擾她的「那一團肉」竟是嚴重的子宮脫垂，甚至將膀胱一併拉出體外近5公分，導致尿液逆流引發腎臟炎。李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說，該名婦人到院時自述腰部劇痛、反覆發燒，且排尿極度不順，不是尿不出來，就是總覺得解不乾淨。進一步追問病史，婦人才羞澀吐露，這15年來下腹部始終有強烈的拉扯感，走路時大腿內側因摩擦紅腫不適，她形容那種感覺就像下體掛著「牛睪丸」一樣甩來甩去，非常尷尬。然而，令人唏噓的是，婦人與家屬長期以來並不認為這是病，僅視為老化過程中的自然現象，直到身體發出高燒與劇痛的警訊，才意識到問題的嚴重性。醫師指出，患者因膀胱長期被脫垂的子宮拉扯移位，導致尿液滯留無法完全排空，進而產生逆流，導致細菌感染一路蔓延至腎臟，若再延誤恐有敗血症風險。為了根治此一結構性問題，在大甲李綜合醫院與台中榮總泌尿部部長李建儀主刀協作，醫療團隊聯手主刀，為婦人施行全子宮切除手術及骨盆底重建，同時精準地將脫出的膀胱進行復位。術後發生了一段令人啼笑皆非的小插曲，婦人醒來後，第一時間竟緊張地反問醫師，「我下面那一包怎麼不見了？」由於與「贅物」共處15年，突如其來的空虛感反而讓她一度不習慣。經醫護人員耐心解釋並回診追蹤後，婦人才漸漸感受到擺脫重擔後的輕鬆自在，頻頻致謝。黃品叡醫指出，子宮脫垂主因在於骨盆底肌肉與韌帶鬆弛，常見於多產、更年期後雌激素減低導致組織萎縮的婦女。根據醫學統計，超過50歲的女性中，約有半數比例患有不同程度的脫垂困擾。醫師強調，子宮脫垂不僅是外觀或舒適度的問題，若不積極治療，會改變膀胱與尿道位置，導致頻尿、尿急、漏尿或排尿困難，甚至影響腎功能。母親節前夕，黃醫師呼籲子女應多關心女性長輩的健康，若有難言之隱應儘早求醫，切莫讓「隱疾」拖成「大病」。