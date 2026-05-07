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中台灣年度音樂盛事「2026赤聲躁動音樂節」即將5月30、31日在台中豐原體育場震撼登場！今年活動規模再度突破，首度移師豐原並攜手韓國指標性「釜山國際搖滾音樂節」，引進海外前導活動「Road to BU-ROCK」，邀請日本龐克傳奇175R、韓國搖滾天團 Guckkasten 等超過 50 組亞洲頂尖樂團齊聚一堂，將台中打造為國際音樂交流的重要樞紐。台中市政府新聞局長欒治誼表示，赤聲躁動不僅是樂迷的年度聚會，更是台中的國際音樂品牌。今年首度將會場移至豐原體育場，除了因應活動規模擴張，更期盼透過大型音樂祭的舉辦，為山城地區注入觀光動能與藝文氛圍，讓國內外樂迷在享受頂尖音樂性能量的同時，深刻感受豐原在地的人文魅力。本屆音樂節星光熠熠，台灣代表由溫蒂漫步、庸俗救星、icyball 冰球樂團、INFERNAL CHAOS 等知名樂團領銜；國際陣容更創下紀錄，包括日本經典龐克團 175R 與京都混種搖滾 the engy。最受矚目的亮點是與韓國釜山國際搖滾音樂節合作的「Road to BU-ROCK」計畫，成功邀請到曾在「蒙面歌王」創下九連勝佳績、主唱河鉉雨擁有驚人跨四八度音域的韓國傳奇搖滾樂團 Guckkasten 首度來台演出，為樂迷帶來最純粹的釜山搖滾力道。欒治誼指出，赤聲躁動具備完善的產業機制，包含「赤子之聲」新秀比賽與國際商務媒合。今年吸引了來自日本、韓國、泰國、越南及馬來西亞的多國音樂產業代表參與，透過圓桌交流形式促進跨國合作，為台灣樂團開啟邁向海外市場的契機。主辦單位「浮現音樂」說，赤聲躁動自 2009 年舉辦至今已邁入第九屆，今年陣容橫跨亞太各國，並與 GCA 京畿內容振興院深度合作。此外，現場更加入「烈愛轟丸戰鬥陀螺挑戰賽」等趣味互動活動，全面升級觀眾的參與體驗。新聞局呼籲，因應活動規模擴大，建議 5月30日至 31日前往參加的樂迷，多加利用大眾運輸工具前往豐原體育場。更多售票資訊與活動詳情，請至赤聲躁動官方臉書粉絲專頁或購票平台查詢。