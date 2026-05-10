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▲孫藝真（左）為了孩子特地開小帳，不時分享3歲兒子的照片。（圖／翻攝自孫藝真IG@yejinfoot_official）

▲全智賢老公崔俊赫是知名企業家，身價高達400億韓元。（圖／微博＠沉默的大娛樂家）

▲朴信惠2022年生子後立刻投入拍戲，近來結束新作《臥底洪小姐》宣傳，再宣布懷了第二胎，自嘲生活閒不下來。（圖／翻攝自朴信惠IG@ssinz7）

南韓演藝圈不少頂級女神在結婚生子後，反而展現出和過去截然不同的魅力，從「國民初戀」一路變成「最美媽媽代表」。像是孫藝真婚後澈底變成曬娃魔人，不時透過社群偷偷放閃玄彬與兒子的日常；全智賢則完全走不同路線，雖然是韓國最具代表性的女神級演員之一，卻把兩個兒子保護到幾乎零曝光；而朴信惠則是產後立刻火速回歸拍戲、接代言，近年戲劇一檔接一檔，甚至近期又傳出懷第二胎消息，讓粉絲笑說根本進入「努力賺奶粉錢模式」。母親節到來，也讓這幾位韓國代表性女星，再度成為外界討論焦點。孫藝真過去情史一直備受關注，宋承憲、金南佶、丁海寅都跟她傳過緋聞，但真正修成正果的對象，是合作浪漫戲劇《愛的迫降》的玄彬。兩人從戲裡愛到戲外，2022年舉辦世紀婚禮，同年迎來兒子出生，正式升格一家三口。婚前的孫藝真其實相當低調，幾乎不太公開私生活，但當媽媽後整個人澈底被融化，不只偶爾分享兒子的腳丫照、背影照，還會默默透露育兒日常，甚至連玄彬幫忙帶小孩、陪兒子玩的模樣，也常被她用「媽媽視角」放閃。雖然她始終沒有公開兒子正臉，但外界仍能感受到她婚後當媽幸福到藏不住的狀態，也讓「嫁給玄彬後變成戀愛腦媽媽」成了熱門話題。全智賢從《我的野蠻女友》、《來自星星的你》一路紅到現在，廣告、戲劇、精品代言幾乎全包，長年穩坐韓國最頂級女演員之一，即使婚後生了兩個兒子，氣場依舊強到像沒離開過鎂光燈，多年後產後復出拍了《智異山》、《暴風圈》等新作，即使收視低迷，依然不時被媒體追著報導。她過去曾被目擊親自接送小孩上下學，也曾為了家庭減少作品量，但最厲害的是，全智賢幾乎沒讓孩子曝光過，外界甚至很少拍到她與兒子的私下畫面，把家庭與孩子保護得滴水不漏。即便如此，只要她一現身機場、時裝周或公開活動，依舊是全場焦點，「女神還是女神」放在全智賢身上完全不會過期。朴信惠是韓國演藝圈很典型的「事業型媽媽」，她2022年與交往多年的崔泰俊結婚，同年生下兒子後，很快就重新投入工作，先後透過《低谷醫生》、《來自地獄的法官》、《臥底洪小姐》等作品回歸螢光幕，幾乎沒讓自己離開觀眾視線太久，戲劇、代言、活動邀約全都持續開工，產後復出速度快到讓粉絲嚇到。如今朴信惠又懷上第二胎，當時正好在宣傳《臥底洪小姐》，消息曝光後，不少網友笑說朴信惠根本沒有停下來休息過，一邊拍戲、一邊兼顧家庭生活，完全是韓劇圈代表性的「拚命型媽媽」。她過去也曾坦言，自己本來就是閒不下來的個性，有了家庭後，反而更想努力工作，把每件事都做到最好。