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中天記者「馬德」林宸佑涉收受境外勢力資金製播特定議題影片，檢方依反滲透法、貪污、洗錢等罪起訴，合併求刑12年。對此，民進黨立法院黨團（7）日呼籲，國民黨應該清查，與馬德合拍影片的藍營民代是否知情。林宸佑涉收受境外勢力資金製播特定議題影片，包括反罷免、攻擊特定政治人物，更當白手套行賄6名現退役軍人，橋檢昨依反滲透法、洗錢、行賄罪等，共求刑12年；另有收賄的6名現退役軍人也遭依國安法、收賄等罪嫌求處重量刑。對此，民進黨團副書記長吳沛憶表示，「馬德」涉違反反滲透法、洗錢、行賄，甚至有國安法，最駭聞的是，行賄對象包含現役軍人，「特定媒體被中國滲透，是個案，還是系統性？」他說，起訴內容中，馬德收中國的錢拍攝影片，有流量還要回報，影片內容很多都是跟「特定政黨」、「特定政治人物」合作，包含中國國民黨。吳沛憶認為，國民黨主席鄭麗文應該查清楚，與馬德合拍影片的藍營民意代表是否知情？是否知道馬德背後是中國政府，而且有收錢辦事？若有，這非常嚴重，若他們也是受害者，當時不知情的話，國民黨要好好盤整；他強調，中國對台灣的滲透無孔不入，包括行賄現役軍人等，都是很嚴重的情事，一定要嚴查。書記長范雲則說，媒體是民主重要的支柱，若被中共滲透，尤其是系統性滲透，真的非常嚴重，也傷害民主。他向藍白呼籲，一起支持強化國安的法案，不能讓敵人利用自由民主傷害、破壞自由民主。