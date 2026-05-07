我是廣告 請繼續往下閱讀

今年2月簽署台美對等貿易協定（ART），美方要求台灣政府提供最高2500億美元融資額度（約新台幣7.8兆元）。國發會主委葉俊顯在美國參加「台美供應鏈合作前景記者會」時表示，國發基金已經籌備好融資保證項目，第一期支持金融機構提供500億美元（約1.5兆元），並將在5月底開放廠商申請。台美關稅談判2月談定，當時台灣取得15%不疊加關稅，其中條件包括台灣政府必須協助台灣企業赴美，提供2500億美元信保。國發會今（7）日文字補充，保證對象須同時符合「依法設立之本國企業或本國人控制之國外企業」、「在美投資半導體及ICT供應鏈，以及其他專案」，保證專款擬由國發基金出資，並邀集金融機構共同參與。國發會補充，資金用途用於生產或購置機器、設備等資本性支出或充實營運資金；用於發展產業聚落；審查流程已與金融機構及相關單位會商後，完成整體規劃；並且將在5 月將啟動第1期融資方案，第1期可創造約500億美元融資規模。葉俊顯表示，國發基金將提供有意赴美投資的台灣企業融資保證並公布相關細節，邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證，資金用途涵蓋3個面向第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美元的融資額度，使用額度達到當期融資額度80%以上，將自動開啟下一期。他受訪時也補充，5月底會開始接受申請，預計7月底前銀行會完成董事會程序，屆時企業就可以進入申請流程。若企業有意赴美投資且有融資需求，必須選一家參與這項機制的銀行遞出融資申請，由該銀行針對申請案件進行授信檢查，包括風險評估及財務狀況等，待審查完後，文件將遞交到融資保證中心進一步檢查是否符合申請資格。葉俊顯指出，若符合申辦條件，申請案將送到融資審查委員會做綜合判斷，包括利率、貸款條件等。委員會邀集專家、學者、相關機關代表及公正人士組成，針對每個申請案件進行審查。