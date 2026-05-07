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「工程品質不容污衊！」台中市政府今（7）日針對非法棄置廢土案發表聲明，強調東勢豐原生活圈快速道路（東豐快）施工品質優良，本案主因係土資場後端處理涉嫌違法，屬收容端之個別犯罪行為。市府除了強烈譴責不法集團，亦已備妥相關行政資料配合司法追緝，捍衛公共建設信譽。建設局澄清表示，該案係剩餘土石方進入土資場後，遭不法集團以假憑證偽裝為可利用土方進行非法回填。目前「東勢豐原生活圈快速道路」工程皆按計畫期程推進，整體進度及施工品質完全不受影響。市府強調，公共工程餘土清運均要求裝設 GPS 並落實單據申報。此次不法集團將東豐快工程餘土混雜其中，已造成市府形象受損，市府除主動啟動契約查處，也正全力配合檢調單位調查。未來如經判決定讞，將對涉案集團嚴予處分，並依法追究損害賠償責任。建設局補充，內政部自 2026 年起推動「營建剩餘土石方全流向」管理政策，市府將全力執行，防堵土資場作業漏洞。對於破壞國土環境的不法行為，市府支持司法機關究責到底，守護公共工程尊嚴。