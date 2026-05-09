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▲S媽（下）當年離婚後，獨自賺錢養大3個寶貝女兒。（圖／翻攝自黃春梅臉書）

女星大S（徐熙媛）在去年2月過世，徐媽媽S媽（黃春梅）今年要面對失去女兒的第2個母親節，心情想必不好受。S媽過去是出了名的女強人，因無法忍受嗜賭成性的老公，果斷帶著3個女兒離婚，靠當房仲賺錢，獨力撫養小孩長大，人生故事相當勵志。S媽曾在節目上分享，自己從小家境貧困，國小畢業後就沒繼續升學，還到台北當洗碗工補貼家用。後來她認識了銀樓少東、前夫徐堅，18歲就嫁給了對方，結果婚後連生3個女兒，沒有產下男丁。S媽受不了婆家給的傳宗接代壓力，也不滿丈夫花心、愛賭博，因此選擇離婚。S媽透露，她當時跟公婆提出要跟丈夫離婚時，公婆為了留住她，還放話「要走就要帶著3個小孩一起走」，以為她會知難而退，結果S媽當下並沒有任何猶豫，只下跪說了一句「謝謝爸！謝謝媽！」就從此離開徐家，帶著3個女兒獨自生活。S媽離婚後靠當房仲賺錢，把大女兒徐熙嫻、二女兒大S、小女兒小S（徐熙娣）養大，甚至還幫前夫償還了百萬元賭債，堅毅個性令人欽佩。家中的3個小孩也因為知道媽媽的不易，所以從小就很孝順，大小S姊妹出道初期更把收入都交給媽媽打理，S媽目前居住的信義區豪宅也是大S婚前買給她的。而一向堅強的S媽也有脆弱的一面，去年大S因病猝逝，S媽白髮人送黑髮人，終於撐不下去，日日以淚洗面，甚至一度哭到呼吸不過來，要到醫院急診。小S因此在去年母親節時，發起「思念熙媛」活動，希望大家能分享「大S影響我最深的一件事」、「我最想念大S的一件事」，來幫助S媽度過低潮。今年則是S媽失去女兒的第2個母親節，外界只盼S媽不要傷心過度，能打起精神，保重身體健康。