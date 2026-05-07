新北市政府表示，淡江大橋5月12日將通車，為推廣青春山海線品牌，今年特別推出「青春山海線景觀雙層巴士」一日遊行程，行程價值2188元，限量優惠價988元，約是45折優惠。行程最大亮點在特別規劃行經淡江大橋的路線，景觀雙層巴士的首發團訂於5月12日，後續固定每週六、日發車，民眾可透過「青春山海線景觀雙層巴士」官網線上報名系統預約參加。新北市府也推薦，各旅行社規劃結合淡江大橋周邊景點、美食、旅宿之優惠行程，也陸續公開。
此次「青春山海線景觀雙層巴士」行程將串聯萬里幸福廣場、被譽為「全台最美海岸線」的維納斯海岸、野柳地質公園、金山老街、富貴角燈塔及芝蘭觀景平台及淡江大橋等經典景點。
旅行社也規劃一日行程、2天一夜漫遊之旅
新北市政府也表示，各家旅行社業者也搭熱潮推出各項行程與優惠，像是「辰社旅行社」雙層景觀巴士就有淡江大橋首發團遊程，串聯淡水、三芝及北海岸景點，透過高視角觀景與隨車導覽，帶領旅客以不同角度感受山海風光。相關行程採線上報名機制，民眾可上辰社旅行社官網查詢與預約。
而大島台灣通車首發團邀請民眾共同見證這一重要時刻，並安排走訪淡水挖仔尾自然保留區。原森旅行社推出「淡江大橋‧淡水百年風華漫遊之旅」，正開放報名。行程融合淡水歷史人文景點、雲門舞集園區導覽及河岸餐廳午餐並住宿將捷金鬱金香酒店等，並於通車期間提供9折優惠。
觀旅局進一步表示，通車後將於金色水岸辦理「2026淡江航海趣」系列活動，活動期間自115年5月中旬至7月，並結合淡水及周邊旅宿業者推出期間限定優惠方案，涵蓋飯店及民宿等多元住宿型態，提供住房折扣、住宿專案及餐飲優惠等內容，鼓勵民眾延長停留時間。
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新北市政府也表示，各家旅行社業者也搭熱潮推出各項行程與優惠，像是「辰社旅行社」雙層景觀巴士就有淡江大橋首發團遊程，串聯淡水、三芝及北海岸景點，透過高視角觀景與隨車導覽，帶領旅客以不同角度感受山海風光。相關行程採線上報名機制，民眾可上辰社旅行社官網查詢與預約。
而大島台灣通車首發團邀請民眾共同見證這一重要時刻，並安排走訪淡水挖仔尾自然保留區。原森旅行社推出「淡江大橋‧淡水百年風華漫遊之旅」，正開放報名。行程融合淡水歷史人文景點、雲門舞集園區導覽及河岸餐廳午餐並住宿將捷金鬱金香酒店等，並於通車期間提供9折優惠。