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▲林依晨曾拚到6天6夜沒睡覺，在出道後短短6年，就拍了13部戲。（圖／林依晨IG@linyichen.ariellin）

43歲女星林依晨被譽為「零負評女神」，曾出演過多部經典作品。但其實，她的家境非常困苦，不僅是媽媽獨自扶養她和弟弟長大，媽媽還用以債養債的方式，欠下了500萬債務。但媽媽一直瞞著兒女，直到林依晨17歲、媽媽中風後，她才知道家裡的情況。不過林依晨並沒有怨天尤人，而是為了撐起這個家，參加選美後因緣際會踏入演藝圈，並靠著省吃儉用、拼命拍戲，甚至6年內就拍13部劇，只為了賺更多錢還債，終於在出道6年後，成功還清了家中債務，而過程中，林依晨擔心自己發生意外而早早寫下遺書，可見當年壓力有多大。林依晨的童年並不像現在的她一樣光鮮亮麗，父母在她幼年時分居，由母親隻身扶養她與弟弟長大。為了維持家計與支付生活開銷，林媽媽長年以來靠著信用卡「借新還舊」來補足資金缺口，就為了給兒女更好的生活。但不料雪上加霜，在林依晨17歲那一年，媽媽因長期工作的疲憊，而中風倒下了，而直到那時林依晨才知道，原來家裡已經有了500萬的債務。家中的巨額債務，也迫使身為長女的林依晨一夜長大，毫無怨言的決定扛起這個家。而在2000年、林依晨18歲時，她為了幫弟弟換一台新電腦，參加了《第一屆捷運超美女》競賽，並憑藉著清新脫俗的氣質奪下冠軍，隨後也正式開啟了演藝之路。出道初期，林依晨為了盡快還清家中債務，邊讀政治大學、邊拍戲，最高紀錄在6年內拍13部劇、3天睡50分鐘，甚至曾6天6夜不睡覺，她還因此擔心自己發生意外而早早寫下遺書，足見當時壓力多大。我們所看過的經典作品《我的秘密花園》系列、《惡作劇之吻》系列、《東方茱麗葉》等，也都是這個時期的成果。最後皇天不負苦心人，在林依晨極度的自律與省吃儉用下，她在奮鬥6年後，於2008年還清了所有債務。不過這6年的拚命，也讓她身體一度亮紅燈，在2009年2月罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須動腦部手術及住院治療。康復後，林依晨於同年4月復出，並繼續開啟她拼命三娘的模式，並訂了下一個目標，也就是讓全家人搬出老舊的租屋。她也在2011年成功圓夢，購入位於台北市信義區的房子，送給辛苦的母親當禮物。雖然林依晨在年紀輕輕就扛下家計，但她卻不覺得辛苦、或是犧牲，反而認為這段經歷，讓她能夠更早看清生活的本質，她曾說：「生活雖然不容易，但只要全家人在一起，就有勇氣走下去。」這段話也映照了她一路為家人走來的艱辛，讓她勇敢突破每一個困境，成功迎來屬於自己的幸福生活。