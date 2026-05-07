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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉共諜案而於今年1月起遭羈押，目前仍在押中，如今傳出橋檢方將依違反《反滲透法》、洗錢及行賄等3項重罪將他正式起訴，恐求刑達17年。對此，台灣基進秘書長馬依翔今（7）日表示，此案證明法規「事後追訴」的嚴重不足，只有立法通過設立《境外勢力代理人法》，才能精準阻斷滲透鏈、強化國安。馬依翔表示，《境外勢力代理人法》核心邏輯是「先抓金流才能揪出人」，而不是現在這樣，永遠只能等「抓到人才去揪金流」。若《代理人法》完備，任何接受境外勢力指示、資助或監督的人員或組織，均須強制揭露其資金來源與活動安排。林宸佑若有不明資金往來，卻沒有依法登記，在計畫初期就會被列入警示，而不是等他行賄軍方後才啟動偵查。馬依翔指出，制定「代理人透明登記制度」已是全球民主國家的共識，旨在揭露「隱蔽的干預」，例如美國的《外國代理人登記法》（FARA），要求代表外國利害關係人的代理人必須揭露其政治活動、資金收支與契約關係，確保大眾能評估其言論與活動背景；澳洲也在2018年通過《外國影響力透明度計畫》（FITS），要求代表外國委託人從事政治活動者進行登記，若涉及欺騙、秘密行為則屬違法的「外國干預」，最高可處20年監禁。馬依翔舉例，英國也在2023年將《外國影響力登記法》（FIRS）納入國家安全法制，將國外勢力的指示分為政治影響與增強層級，要求在活動開始前10天內必須完成登記。馬依翔最後表示，中國對台的吸收滲透從未停止，並且手段日益隱晦、資金層層轉手。台灣不能只靠地檢署「爆一件、抓一件」，必須效仿盟邦，建立一套讓「陽光照進金流」的預警機制，他並呼籲國人深思這幾起共諜案的警示，儘速推動《境外勢力代理人法》立法，讓台灣民主在面對中國銀彈攻勢時，能擁有主動預防、即時斷點的堅強防線。