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▲▼金城武從小跟媽媽、奶奶學台語，因此台語講得比國語還要好，上圖為金城武1歲、下圖右為2歲的照片。（圖／翻攝自歡樂急轉彎YouTube）

本週日為一年一度的母親節，縱觀演藝圈，許多大明星背後都有一位偉大的媽媽，傳奇男神金城武的母親從來沒有在鏡頭前露過臉，低調行徑和神秘感與兒子相比有過之而無不及，據傳金城武的媽媽顏值頗高，與金城武父親再婚後全心全力持家，台語為母語的她，從小教金城武講閩南語，是典型的華人傳統母親，金城武曾經說：「媽媽永遠把孩子、家庭放在首位。」金城武對家人隱私極為保護，媽媽不曾在媒體面前曝光過，據金城武天母老家鄰居、與男神親屬有過互動的人指出，金城武媽媽姓廖，是萬華人，親友都以「哈露」（Haru、はる，春天之意）稱呼她，金城武母親和金城武的日本父親均為重組家庭，夫妻倆共有3個兒子，其中有台日血統的小兒子金城武長得比較像媽媽，也因此盛傳金城武生母的外貌相當出眾。此外，金城武早期受訪時透露，從事鰻魚生意的父親因為工作關係，必須經常在台灣、日本兩地往返，而很少時間留在家裡陪伴孩子，照顧小孩的責任便落在媽媽和奶奶身上，「我學講話也是跟媽媽學的，先是台語，因為媽媽和婆婆喜歡用台語交談，國語和日語是後來在學校學的，到現在我也覺得自己講台語講得最好。在我心目中，媽媽是個很典型的媽媽，永遠把孩子、家庭放在首位。」關於金城武的近況，大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（客語金曲歌王黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」金城武小檔案綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》