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▲旗下有知名的「燒肉中山」的中山家餐飲開設全新品牌「中山 Red Label」。（圖／中山 Red Label提供）

Red Label 棒棒牛外型超吸睛 選用後腿赤身肉

▲ 「中山 Red Label」也提供牛骨、豚骨湯飯，以濃白湯底搭肉香。（圖／中山 Red Label提供）

Extension 1 by 橘色迎母親節 推壽喜燒外帶組合

▲「Extension 1 by 橘色」推出壽喜燒宅配，內含頂級肉品外，亦能盡享多樣鍋料湯品風味，更附贈一枚鑄鐵壽喜鍋。（圖／Extension 1 by 橘色提供）

台中漢神洲際購物廣場上個月開幕，其中餐飲品牌包含米其林餐廳最是受到矚目， 旗下有知名的「燒肉中山」的中山家餐飲也有全新品牌「中山 Red Label」進駐，集結日本多個產地和牛，標榜能品嚐到9種肉品，更有肉類創新菜餚，像是棒棒糖外型的「棒棒牛」最是吸睛。另外，橘色生活旗下頂級單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」則是迎接母親節，推壽喜燒外帶組合。「中山 Red Label」總經理Daniel提到，這次「中山 Red Label」提供的不單單是全程專人燒烤，而是聘請多位受過訓練的資深夥伴，能精準掌握燒烤節奏，讓消費者在協助把關之下，品嚐得到肉品的最佳熟度與風味。而肉品則標榜使用冷藏和牛，產地則包含飛驒、鹿兒島、宮崎等，更強調有多款優質「赤身」肉，也就是脂肪比例相對較低一點的部位，讓整套肉品吃起來舒服不膩口，這裡標榜能品嚐9種肉品，包含開胃肉品「洋蔥丁風味板腱」、完整的牛舌前、中後段供應，還有最讓人喜愛的「日本和牛赤身搭配松露蛋黃醬」，也嚴選了本地優質豬肉的頂級部位。燒肉中山台中店有限定菜色「消波塊泡芙」，而「中山 Red Label」則研發限定的「Red Label 棒棒牛」，使用日本和牛BMS12的後腿赤身肉，刻意捲成棒棒糖外型，饒富食趣。另外，甜點更有「烤鳳梨」以及「焦香風格的半融巴斯克蛋糕」等。Daniel強調，店內餐點以「牛/豬」兩條路線設計，價位均從1180元起、供應「九種燒烤部位」，每人加180元可升級套餐，餐點多增加漬物、蔬菜、逸品、甘味、飲物。另外，橘色生活旗下頂級單人鍋物品牌Extension 1 by 橘色，則因應母親節推出以壽喜燒鍋物為主的宅配組合，Extension 1 by 橘色此次推出2人份的「日本A5和牛盛合」、「特選豬肉盛合」兩款選擇，以嚴選肉品為主角，搭配壽喜燒風味。日本A5和牛盛合更特別加入限定私房禮「手切牛筋肉」，為整體滋味再添層次。兩款宅配組合皆貼心附贈鑄鐵壽喜鍋，不出門也能享受滿滿儀式感！Extension 1 by 橘色壽喜燒宅配組合將於即日起至5月8日開放限時限量預購，「日本A5和牛盛合」售價為3800元；「特選豬肉盛合」售價為2800元。