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近期台股漲跌速度驚人，指數昨（7）日更一度衝破4.2萬點，不只吸引大量年輕散戶瘋狂湧入市場，甚至還出現「炒股比上班好賺」乾脆離職專職看盤的現象。藝人香蕉（王俊傑）近年也因投資股票有成而受到討論，他在《貝克書會談室》分享自己從街頭藝人一路拚到買下3間房，卻曾在疫情期間砸100萬重押航運股，結果連續遇到3根跌停、原本賺40萬最後倒賠80萬的慘痛經歷，他也不願認賠賣出，把焦慮轉成工作動力，努力賺錢讓負數變正，「我虧越多，工作能力就會變超強。」最終賺回2000元，現在還持有1.5張台積電、50張0050，投資心態比過去更穩。香蕉原本是街頭藝人，後來在貴人山豬的拉攏下進入《瘋神無雙》嶄露頭角、演藝工作越接越多。他透露剛入行時完全不懂投資，只知道拚命工作、存錢，後來賺到第一桶金買房後，才第一次意識到「錢是會增值的」，之後又靠房地產獲利千萬，目前名下已經有3間房子，也開始思考如何透過被動收入增加財富。真正讓他一腳踏進股市的，是疫情期間爆發的「大航海時代」，當時長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄股價狂飆，香蕉跟著開證券戶進場，他一開始每天靠當沖聯電小賺幾千元，累積下來相當有成就感，後來乾脆直接砸100萬元重押三雄，沒想到市場瞬間反轉，他連吃3根跌停板，「原本賺40萬，最後變賠80萬，後來才知道真的不能乘風破浪」。即便帳面一路變負數，香蕉也沒認賠出場，反而一直想著「我要把錢賺回來」，好不容易回到持平也不甘心，「至少要正2000元才爽。」，即便帳面現在虧損（星宇截至7日為20.6元）他也不打算賣掉，「有人說我在拗、我在ㄎㄧㄤ，但未來怎麼樣不知道啊，我願意放100張在裡面，理由是我以後老了，那100張拿去換機票、旅遊基金，小的話就小旅遊，大的就飛遠一點，現在虧錢不是虧」。香蕉承認投資會嚴重影響心情、變成壓力，但選擇把焦慮轉成工作的動力，「我虧越多，工作能力就會變超強。」他現在會維持穩定工作，同時長期定期投入台積電，，整體投資報酬率約30％。他也提醒年輕散戶，近期台股漲跌速度太快，很容易讓人心態失衡，但最重要的還是保有穩定本業收入，「要持續（有）本業收入的底氣，不認賠殺出才不會太恐慌」。