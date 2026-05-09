今（9）日（農曆3月23日）是媽祖生日！媽祖可以說是全台最多人信仰的神明，每到農曆3月，總是有大批信眾到媽祖廟祈福，或是跟著媽祖徒步進香、遶境，因此有「3月瘋媽祖」的說法。《NOWNEWS》一次整理媽祖生日、拜拜開運吉時、拜拜供品、禁忌，以及開運5生肖等資訊，讓你一文掌握。
媽祖生日
相傳媽祖是北宋建隆元年農曆3月23日出生，算起來媽祖今年已經1120歲了，因為媽祖出生時沒有啼哭，因此被取名「默」，而後世流傳的「林默娘」中的娘字，其實是古代對女子的通稱。而媽祖據說能預測天氣、拯救遭遇海難的民眾，因此被奉為海洋的守護神，不少漁民在出海前，都會祈求媽祖娘娘保佑。「天上聖母」是媽祖的神號，天后、天妃、天妃娘娘、湄洲娘媽、媽祖婆都是指媽祖。
媽祖拜拜開運吉時
命理專家艾菲爾老師表示，媽祖聖誕的這一天，民間相信天地之氣特別清明溫和，在這天虔誠祈求，願望更容易被聽見；民俗專家楊登嵙也表示，拜媽祖最佳的時間是在早上7點到下午4點之間，白天的時候陽氣最旺盛，祈求身體健康、驅散壞運的效果最強。
媽祖拜拜供品
1、素牲：一般人常用的「三牲」是由魚、雞、豬3種肉品組成，素三牲就是不使用肉類，改用豆類、麵粉、洋菜粉等製成三牲形狀。
2、單數水果：準備3到5顆水果，像是象徵「平安」的蘋果、「旺來」的鳳梨。
3、發糕
4、紅龜粿
5、鮮花：以雙數成對為主，可準備洋桔梗等花卉，但千萬不能用假花。求姻緣、桃花，可準備繡毬花、文心蘭；求貴人可選用百合花；求事業、學業可選開運竹、銀柳等，有步步高昇、銀兩的含義。
6、清茶3杯
7、麵線
8、化妝品與保養品：媽祖其實也愛漂亮，可以在供桌上擺些粉底和指甲油等。
9、紅湯圓3碗
10、各式菜碗
除了供品之外，也要準備四色金（大百壽金、壽金、刈金、福金）金紙。
媽祖拜拜禁忌
楊登嵙提醒，不能把晾曬的內衣、內褲和襪子等衣物，放在家門前，甚至神明桌上，以免對媽祖、神明不敬；另外參拜媽祖時則不得「披頭散髮」以及「戴墨鏡」。
媽祖拜拜祝禱詞
大慈大悲媽祖菩薩在上，弟子（信女）OOO，住在（地址），今天準備供品和金紙供奉媽祖，祈求媽祖保佑全家身體平安健康、事業順利。
媽祖生日開運5生肖
屬猴的人
命理專家艾菲爾老師指出，屬猴的人最近已經默默累積不少實力，只是缺少一個被看見的機會，在媽祖生日的這段期間，只要你願意放下逞強與獨立，適時向外界表達需求，當你真誠尋求協助時，反而可以得到貴人相助，讓停滯局面往前。
屬龍的人
屬龍的朋友對金錢很有想法，近期可能會面臨猶豫或判斷不清的低潮時期，建議可以重新整理收入及支出，或思考更穩健的投資方式，踏實調整，會讓才氣慢慢回流，可適時傾聽長輩的善意提醒、實用的理財建議，會讓你的財務基礎更穩定。
屬雞的人
近期可能會有一種「努力和回報不成正比」的感覺，不過媽祖的庇佑，會讓你重新看到被忽略的關鍵，也許是一筆額外的小小收入、一個微小的機會、一段人際互動，會突然為你帶來實際的好處。
屬鼠的人
最近可能卡在某個不上不下的尷尬狀態，無論是工作、人際還是金錢，總有一種「就差那麼一點」的無力感，只要你敞開心胸嘗試不同的角度，會慢慢發現，原來眼前並不是沒有路，只是需要換一種方式繼續前進。
屬豬的人
這段時間最重要的並非追求外在的成就，而是專注於「內在與家庭的穩定」。媽祖聖誕的溫和能量，會特別加強你在家庭與情感層面的守護力量。來自家人或親近伴侶的支持，也會成為你面對外界種種挑戰時的最強底氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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相傳媽祖是北宋建隆元年農曆3月23日出生，算起來媽祖今年已經1120歲了，因為媽祖出生時沒有啼哭，因此被取名「默」，而後世流傳的「林默娘」中的娘字，其實是古代對女子的通稱。而媽祖據說能預測天氣、拯救遭遇海難的民眾，因此被奉為海洋的守護神，不少漁民在出海前，都會祈求媽祖娘娘保佑。「天上聖母」是媽祖的神號，天后、天妃、天妃娘娘、湄洲娘媽、媽祖婆都是指媽祖。
命理專家艾菲爾老師表示，媽祖聖誕的這一天，民間相信天地之氣特別清明溫和，在這天虔誠祈求，願望更容易被聽見；民俗專家楊登嵙也表示，拜媽祖最佳的時間是在早上7點到下午4點之間，白天的時候陽氣最旺盛，祈求身體健康、驅散壞運的效果最強。
媽祖拜拜供品
1、素牲：一般人常用的「三牲」是由魚、雞、豬3種肉品組成，素三牲就是不使用肉類，改用豆類、麵粉、洋菜粉等製成三牲形狀。
2、單數水果：準備3到5顆水果，像是象徵「平安」的蘋果、「旺來」的鳳梨。
3、發糕
4、紅龜粿
5、鮮花：以雙數成對為主，可準備洋桔梗等花卉，但千萬不能用假花。求姻緣、桃花，可準備繡毬花、文心蘭；求貴人可選用百合花；求事業、學業可選開運竹、銀柳等，有步步高昇、銀兩的含義。
6、清茶3杯
7、麵線
8、化妝品與保養品：媽祖其實也愛漂亮，可以在供桌上擺些粉底和指甲油等。
9、紅湯圓3碗
10、各式菜碗
除了供品之外，也要準備四色金（大百壽金、壽金、刈金、福金）金紙。
楊登嵙提醒，不能把晾曬的內衣、內褲和襪子等衣物，放在家門前，甚至神明桌上，以免對媽祖、神明不敬；另外參拜媽祖時則不得「披頭散髮」以及「戴墨鏡」。
媽祖拜拜祝禱詞
大慈大悲媽祖菩薩在上，弟子（信女）OOO，住在（地址），今天準備供品和金紙供奉媽祖，祈求媽祖保佑全家身體平安健康、事業順利。
媽祖生日開運5生肖
屬猴的人
命理專家艾菲爾老師指出，屬猴的人最近已經默默累積不少實力，只是缺少一個被看見的機會，在媽祖生日的這段期間，只要你願意放下逞強與獨立，適時向外界表達需求，當你真誠尋求協助時，反而可以得到貴人相助，讓停滯局面往前。
屬龍的人
屬龍的朋友對金錢很有想法，近期可能會面臨猶豫或判斷不清的低潮時期，建議可以重新整理收入及支出，或思考更穩健的投資方式，踏實調整，會讓才氣慢慢回流，可適時傾聽長輩的善意提醒、實用的理財建議，會讓你的財務基礎更穩定。
屬雞的人
近期可能會有一種「努力和回報不成正比」的感覺，不過媽祖的庇佑，會讓你重新看到被忽略的關鍵，也許是一筆額外的小小收入、一個微小的機會、一段人際互動，會突然為你帶來實際的好處。
屬鼠的人
最近可能卡在某個不上不下的尷尬狀態，無論是工作、人際還是金錢，總有一種「就差那麼一點」的無力感，只要你敞開心胸嘗試不同的角度，會慢慢發現，原來眼前並不是沒有路，只是需要換一種方式繼續前進。
屬豬的人
這段時間最重要的並非追求外在的成就，而是專注於「內在與家庭的穩定」。媽祖聖誕的溫和能量，會特別加強你在家庭與情感層面的守護力量。來自家人或親近伴侶的支持，也會成為你面對外界種種挑戰時的最強底氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。