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1650億美元再加碼？龔明鑫尊重台積電

台積電2025年3月宣布對美國加碼投資1,000億美元，累計對美投資金額達1,650億美元。如今2、3、4廠正如火如荼趕工，但先前傳出因為人力不足，影響到施工進度。經濟部長龔明鑫6日在華府召開記者會時強調，自己已先到亞利桑那州鳳凰城參訪台積電擴廠進度，目前得到的資訊是進度比想像中還要順利、還要快。台積電目前在美國共有4座廠，其中1廠已經2024年進入量產，2廠將在2027下半年進入量產，3、4廠則正在規劃當中。先前外媒關注，台積電在美國擴廠腳步傳因人力不足而有所延宕，龔明鑫說，非常順利，1廠也已經開始獲利，第2、3、4廠啟動建廠，也非常順利。至於供應鏈，他先前也表示，有些則在亞利桑那開始建立、形成聚落，車程約一個半小時，隨著台積電產擴大，供應鏈在美建立的機會也越大，雙方政府也都希望台積電能順利落地。而經濟部今天宣布與電電公會簽訂合作備忘錄，初步盤點20家廠商，包括半導體及其供應鏈的聯電、環球晶、穩懋、長春，以及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創／緯穎、仁寶等20家台商有意赴美，投資額高達350億美元（約新台幣1.09兆元）。對於台積電是否可能從現有承諾的1650億美元再加碼，龔明鑫也強調，台積電的投資金額很大，相關投資規劃，經濟部會尊重台積電，由公司自行對外公布。