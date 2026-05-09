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戶田惠梨香在《地獄占星師》中飾演日本國師細木數子，劇中她為了擺脫貧窮，高中就輟學到銀座上班，成為家喻戶曉的媽媽桑，就在她遇到富裕地主的兒子三田麻呂彥（田村健太郎 飾）後，看中他的人脈決定嫁給他，殊不知只是被當成生孩子的工具，戶田惠梨香毅然決然離開，在走之前還把老公小時後親自照顧過的母雞全都殺掉，做成親子丼，配上詭譎的音樂和昏暗的色調，真的很地獄。戶田惠梨香在劇中見錢眼開，只要有賺錢的機會她都不放過，原本只是被主管帶劇俱樂部的上班族田村健太郎對她一見鐘情，每週都去店裡花大把鈔票，只為了見她一面，但她都不為所動，意外得知田村健太郎其實是大地主的兒子，戶田惠梨香馬上跟他約會，還答應嫁給對方，一起回老家。戶田惠梨香看中的是老公的人脈，想請老公帶著她拜訪各大高官，殊不知她只是被關在家裡當成生子的工具，她拜託婆婆給她一點工作，否則每天在家像個廢人一樣，婆婆要她去照顧雞，傭人還說她是妓女，生完小孩就會被趕出去，就像家裡的母雞一樣。戶田惠梨香聽到這些話，一氣之下把傭人都遣散，還把雞全部殺掉，做成烤雞、煎蛋捲、親子丼，完整的2人份「套餐」迎接回家的婆婆與老公，田村健太郎看到自己親自照顧過的雞全部死光，嚇到大喊，「妳做了什麼！」而此時戶田惠梨香已經搭上回銀座的公車，還給自己留了一碗親子丼，她吃了一口說，「難吃，整天都在下蛋的雞真難吃啊！」