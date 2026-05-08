全聯福利中心海鮮區物美價廉，是不少小資族的加菜首選。近期一款標價僅 69 元 的海鮮在社群平台引發暴動，內行網友分享只需簡單「4 步驟」的鹽烤法，不僅免開火忍受油煙，成品更是鮮甜無腥味，讓網友驚呼：「像玩具一樣可愛，吃起來卻是高級貨！」
🟡 69 元海鮮變身「造型鹽烤魚」 網讚：超有儀式感
網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，分享這款只要 69 元的全聯吳郭魚，透過「鹽烤法」就能華麗變身。她整理出簡單 4 步驟：
🟡 名廚吳秉承揭密「去腥 2 關鍵」：這部位沒處理會臭土
雖然鹽烤能鎖住鮮味，但吳郭魚最怕有「臭土味」。名廚吳秉承在 YT 頻道《承味饌廚房》特別提醒，前置處理有兩個絕對不能漏掉的去腥關鍵：
🟡 鹽釜製作禁忌：千萬別加水！
針對外層包覆的「鹽釜」，吳秉承分享黃金比例：使用一包精鹽搭配 2 顆蛋白作為黏著劑，「切記不可加水」。蛋白能讓鹽巴呈現微濕、鬆散的細緻感，烘烤後形成的硬殼能像悶爐般鎖住熱氣。他也強調，理想的鹽烤魚最好保留魚鱗，能當作防鹹的「護城河」，若在全聯購買已去鱗的魚，鹽巴厚度應盡量平均，以免局部過鹹。
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網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，分享這款只要 69 元的全聯吳郭魚，透過「鹽烤法」就能華麗變身。她整理出簡單 4 步驟：
- 內塞香料： 魚肚塞入蒜頭、薑片與義大利香料。
- 包覆鹽釜： 用 2 顆蛋白混合一包鹽抹滿魚身。
- 刻花造型： 在鹽殼上做出魚鱗刻花增添儀式感。
- 送入烤箱： 以 220 度烘烤約 35 分鐘，免開火就能出爐。
雖然鹽烤能鎖住鮮味，但吳郭魚最怕有「臭土味」。名廚吳秉承在 YT 頻道《承味饌廚房》特別提醒，前置處理有兩個絕對不能漏掉的去腥關鍵：
- 徹底除黑膜： 必須用廚房紙巾或菜瓜布，將魚肚內的黑色膜完全刷洗乾淨。
- 剪破氣囊去血漬： 靠近骨頭處有一個氣囊，必須剪破並刮除裡面的凝結血漬，這才是腥味的主要來源。
🟡 鹽釜製作禁忌：千萬別加水！
針對外層包覆的「鹽釜」，吳秉承分享黃金比例：使用一包精鹽搭配 2 顆蛋白作為黏著劑，「切記不可加水」。蛋白能讓鹽巴呈現微濕、鬆散的細緻感，烘烤後形成的硬殼能像悶爐般鎖住熱氣。他也強調，理想的鹽烤魚最好保留魚鱗，能當作防鹹的「護城河」，若在全聯購買已去鱗的魚，鹽巴厚度應盡量平均，以免局部過鹹。