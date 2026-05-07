我是廣告 請繼續往下閱讀

前中天新聞記者兼主播林宸佑（馬德）涉嫌收受境外敵對勢力資助，透過泰達幣洗錢並轉化為新台幣，向多名現役及退役軍人行賄以換取軍事機密。橋頭地檢署今（7）日依反滲透法、洗錢及行賄等多項罪嫌正式提起公訴。案件移審橋頭地方法院後，法官審酌相關罪名重大，於晚間裁定林宸佑及涉案的5名軍人全數續押禁見3個月。法院指出，林宸佑涉嫌對公務員行賄，並藉由虛擬貨幣隱匿資金來源，犯罪嫌疑重大且有勾串證人之虞。此外，涉案的5名軍人則被控收受賄賂並洩漏國安機密，由於涉犯《貪污治罪條例》等5年以上重罪，且考量有逃亡與串證風險，法官認定有羈押必要，以確保後續審判程序能順利進行。由於此案涉及國家安全與公務機密，檢方雖依《國民法官法》提起公訴，但未來是否轉為通常審理程序或維持不公開審理，仍需由合議庭根據證據內容進一步評估。目前這項處分尚未最終確定，被告仍保有依法提出抗告的權利，全案持續釐清是否有更多機密外洩。