我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戶田惠梨香在劇中的口頭禪是「你會下地獄」。（圖／翻攝自IG@toda_erika.official）

▲戶田惠梨香（右）為了名利嫁給地主的兒子，卻變生產機器。（圖／翻攝自IG@netflixtw）

▲生田斗真飾演的黑道老大帥到沒朋友。（圖／翻攝自IG@toma.ikuta_official）

日劇《地獄占星師》講述日本國師細木數子的傳奇一生，由戶田惠梨香主演，全劇9集已在Netflix上線。由一名小說家美乃里（伊藤沙莉 飾）展開敘事，美乃里想寫一本關於細木數子的小說，因而開始採訪她。細木數子出生在戰亂時代，爲擺脫貧窮到俱樂部上班，後來成為銀座女王，卻屢遇渣男騙財騙色，甚至淪為黑道的性玩物。諷刺的是，細木數子從被壓榨的一方，到後期為了生存也成為剝削他人的一方。最後一集中，細木數子脫口「我根本不相信占卜」，這一輩子唯一讓她付出真心的堀田雅也（生田斗真 飾），也曾背棄她。《地獄占星師》第一集中由美乃里到攝影棚採訪細木數子展開，細木數子出生在戰亂時代，空襲帶走了她的家、爸爸和哥哥，她不甘成為弱者，為了生存偷地瓜、賣假酒，被抓到後遭店家痛打，媽媽告訴她，「做壞事會下地獄哦。」彷彿就是那句話，注定了細木數子坎坷的一生。細木數子高中就到俱樂部上班，還成為店裡的紅牌，老闆落合（奧野瑛太 飾）看中她的天賦，欺騙她的感情之後把她賣給恩客，這是數子第一次感受到社會的險惡，難過到動了輕生的念頭，所幸被救了回來，撿回一命的她脫胎換骨，決定休學投入俱樂部產業，接下來的10幾年，她成為銀座無人不知的女王。看到數子這麼拚命，媽媽非常擔心，還去占卜想看女兒的運勢，老師告訴她，數子非常有商業頭腦，未來也會一帆風順，只是她的慾望和貪婪，有一天會將她吞噬。數子的媽媽忍不住勸戒，「女人表現得太強勢的話，會留不住身為女人的幸福的」。媽媽的「詛咒」總是很靈，數子在俱樂部已經是有頭有臉的媽媽桑，想帶她出場幾乎不可能，就在這時她遇到了富裕地主的兒子三田麻呂彥（田村健太郎 飾），她看中了對方的人脈，二話不說就嫁給他，婚後卻被關在老家當成生孩子的工具，得知真相後，數子將丈夫兒時照顧過的雞群全部殺掉，做成親子丼，逃回銀座。此時正是黑道崛起的年代，數子不想付天價保護費，因而被瀧口組盯上，頭目瀧口宗次郎（杉本哲太 飾）派詐欺師欺騙數子的感情，數子又再一次相信男人，把3家店都賠進去，最後人財兩失，不只要幫瀧口經營俱樂部，還要跟他上床。江戶川一家的幫主堀田雅也（生田斗真 飾）在一場賭局上贏走瀧口的家當，搞垮他之後將俱樂部的經營權還給數子，只有他真心喜歡數子，他不要名分、不要關係，只想幫她打開牢籠的門。但數子和堀田並沒有過著公主與王子的幸福生活，歌手島倉千代子（三浦透子 飾）的介入，讓數子再一次絕望，此時她接觸了占卜，在買醉時遇到一名情場失意的女子，只是幾句話，那名女子就將鑽戒送給她，當做占卜的費用，數子聞到商機，開始鑽研占卜，成為家喻戶曉的占卜師。聽起來很動人的人生故事，出現了轉折，美乃里得知週刊正在準備數子的爆料醜聞，也是數子指名要她寫出自己的人生小說，想用一本充滿正能量的小說，來駁斥醜聞，數子的人生還在戰鬥，到頭來，美乃里也只是她的一顆棋子。原來當初島倉千代子會介入她和堀田的感情，是因為堀田接到委託，要替島倉解決1億元的債務的問題，數子反過來利用島倉的高人氣，讓她拚命工作，其實債務早就還清，她還倒賺9億元，每次島倉問起債務，她都說，「前幾天又多了一筆...」，這讓堀田看不下去，提出分手。美乃里將這些事情全都寫進小說中，但是她也寫出了數子的內心，她其實每一刻都在懊悔，數子也讀到哭了出來，最後這本小說沒有出版，美乃里告訴數子，希望她保重，因爲她的「大殺界（意指走下坡）」即將來臨，數子冷笑，「占卜什麼的，我根本不信。」結局中，細木數子和小時候的自己站在空襲後的廢墟中，小時候的她說「妳會下地獄哦」，數子回，「地獄什麼的我見多了。」後來週刊連續踢爆數子的醜聞，她退出圈子，開創了線上占卜APP，直到過世時收入都是滿盆滿缽，旺到最後一秒。劇中的數子真的這麼沒人性嗎？真的為了錢、權利可以犧牲一切嗎？有好幾幕美乃里視角中，數子寂寞的背影，但是她已經沒有回頭路了，她的豪宅乘載著慾望、痴狂、不服輸，但也有還未踏入社會的純真與良善，若不是被現實逼得無路可走，或許她能活得更自在，結局是好的，但也因為太好了，反而讓人心疼。細木數子本人的身形較為圓潤，戶田惠梨香一開始還因為無法吃胖而婉拒演出，但導演告訴她，不需要刻意模仿，戶田惠梨香也將細木數子每個時期的狀態詮釋得很到位，每一個表情、細紋，讓人誤以為那就是數子本人。生田斗真飾演的黑道幫主也是帥到沒朋友，在Threads上掀起討論，「沒料到中間被帥哥狙擊」、「地獄占星師有生田斗真要先說啊」、「生田斗真演的堀田雅也爆炸帥」，「生田斗真我的神」。戶田惠梨香受訪時也曾說，劇中有60多歲時重逢的戲碼，當時生田斗真知道自己命不久矣才回頭找她，她二話不說就接受，陪著他走完人生最後道路，試拍時就因為入戲太深哭到久久不能自己，是讓她最難忘的一場戲。