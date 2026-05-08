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▲王俐人（如圖）IG開通訂閱制目前累積3500人訂閱，透露目的是希望可以讓粉絲們看到她私下的生活。（圖／記者葉政勳攝影）

王俐人因溫柔、清新氣質深受不少粉絲喜愛，近日尺度大開、登上成人平台SWAG引發討論。日前她開通IG訂閱制，網路上卻瘋傳一段她直播露點的影片。對此，王俐人澄清那是AI做的，昨（7）日她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，更透露以前也曾被換臉，不雅片流出後竟遭前男友的爸爸痛罵：「妳懂不懂禮義廉恥？」被問到是否感到委屈？王俐人認為：「做什麼都會被扭曲，現在又是AI時代，大家亂傳我也不會太在意。」覺得身為公眾人物，如何調整心態才是最重要的。王俐人近日開通IG訂閱制，並積極更新、與粉絲互動，然而日前社群上卻瘋傳一段她掀衣露點的影片，事後她表示影片是AI做的，受訪時聊到此事，王俐人不以為意說：「這東西也不知道是怎麼傳的？大家亂傳我也不會太在意。」認為現在做什麼都會被扭曲，加上又是AI時代，很多事情是真是假難以辨別。王俐人表示身為公眾人物心態要做好，很多事無法控制，如果會在意就不要當公眾人物，況且自己現在也沒有多餘的錢再去提告。事實上，王俐人過去也曾被AI換臉，不雅片甚至遭到前男友的爸爸誤會，痛罵她：「妳懂不懂禮義廉恥？」當下王俐人心想自己到底做了什麼？才發現原來對方可能在網路上搜尋她，結果發現她的臉被放到AV女優上，並且流傳到網路，但她不但沒有生氣，反而高EQ說：「人家身材很好，我反而沒這麼好，這是我自己的心態，更謝謝大家願意看我這個阿姨。」王俐人IG開通訂閱制目前累積3500人訂閱，被問到內容要做什麼？她表示希望可以讓粉絲們看到私人生活，「大家就想看藝人真實的一面，粉絲會想看我的私人生活，很開心大家喜歡看我卸妝、聊天」，內容大多是日常分享，並非外界所傳和情色有關。49歲王俐人登上SWAG掀起討論，被問到媽媽的反應？她透露不確定媽媽有沒有看到什麼有的沒的，像是不雅的姿勢等等，但王俐人直言自己從年輕到現在都是為別人而活，因媽媽很保守，過去不敢多說話、多露一點，就怕影響到家裡，但現在時代在變，她有感而發說：「到了這年紀我如果這樣下去，自己的生活都沒活到可能就離開了。」現在的王俐人選擇做自己、為自己而活，經歷這幾年的大起大落，她說：「我年輕時覺得我有愛自己，回過頭看才發現我沒那麼愛自己，沒有多為自己想。」