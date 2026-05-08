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▲王陽明一天少了5萬粉絲，與IG清理假帳號的行動有關。（圖／Sunny 王陽明臉書）

▲王俐人坦言自己的收入根本不像外界所想的那麼多。（圖／記者葉政勳攝影）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（8）日的娛樂新聞搶先看，日前在直播中斗內韓籍啦啦隊女神李珠珢近40萬元的「金主乾爹」曬出自己高達9位數的股票投資，打臉那些罵他的酸民，直呼這筆錢他花得起。男星王陽明的IG昨日1天少了5萬粉絲，他緊張發文尋找原因。女星王俐人日前在SWAG開大尺度直播，外傳酬勞高達800萬元，王俐人親自駁斥：「根本不知道800萬在哪！」李珠珢6日迎來台灣直播首秀，吸引大批粉絲斗內，粗估收益近百萬元。其中暱稱「珠珠收藏家」的金主乾爹豪砸300多萬鑽石，約等於38萬元台幣，成為「榜一大哥」，他因此獲得李珠珢的限定唇印卡，卻被網友開酸亂花錢。對此，這名乾爹在Threads曬出自己的股票後台，已出帳投資總額高達2.7億元，可見他財力雄厚，乾爹也霸氣表示：「在不影響我生活品質的情況下，至少我覺得我個人花費的起」。王陽明昨晚在Threads發文驚呼：「我的IG今天少了快5萬人，太奇怪了，怎麼回事？你們也遇到這個狀況嗎？」王陽明不懂自己為何突然掉粉，顯然有些緊張。對此，粉絲向他解釋，其實不只他的IG粉絲數下滑，很多人都有類似情況出現，主要是因為IG會不定期打擊假帳號、幽靈帳號，才會出現這種現象。王俐人背負1500萬債務，近日因登上成人平台SWAG引發軒然大波。她在直播中裸身、與AV男優近距離互動，引來網民狠酸「為錢賣肉」，甚至盛傳酬勞高達800萬。王俐人接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，無奈反擊：「根本不知道800萬在哪！」坦言不僅一毛錢都還沒拿到，還立刻被債主討債，讓她直言：「這已經影響到我個人生活。」回首演藝之路，她透露年輕時因不懂圈內潛規則、曾遭前東家封殺、面臨無戲可拍的困境，但她入行至今始終秉持「賣藝不賣身」的底線。