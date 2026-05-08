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▲王俐人（如圖）透露曾有算命師指她「命好運不好」，形容她就像是台勞斯萊斯，開在很爛的柏油路上，路程很顛簸但也活得好好的。（圖／記者葉政勳攝影）

女星王俐人接連因投資私廚虧損、借名擔任餐廳負責人而欠了千萬債，目前仍剩下1500萬的債務。近日她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，直言一直為了還債很努力，每天早出晚歸甚至只睡2小時，從人生勝利組一夕間跌落谷底，王俐人未因此自怨自艾、更不曾萌生不好的念頭，她幽默自嘲：「因為我怕死。」而現在除了積極還債，她向記者吐露最大心願，是能夠出國度假耍廢，「。」簡單一句話，道盡了還債人生的辛酸與無奈。王俐人畢業於美國名校哥倫比亞大學的巴納德學院（Barnard College），頂著高材生光環的她，卻因債務纏身導致生活苦哈哈。突然背負千萬債務、過著還債人生，王俐人被問到是否曾因此憂鬱度日？她坦然說：「我從小就是一個比較正面的人，我還是可以睡覺，不用靠藥物。有些人說因為妳意志力好，但家家有本難念的經，事情好壞是靠你自己，不要給自己一些藉口。」王俐人也從未萌生不好的念頭，她幽默表示：「因為我怕死。」也不想靠藥物渾渾噩噩過日子，王俐人即使負債卻仍懷抱夢想，「我還沒有環遊世界，我想好好出國度假，不是為了工作，就只想耍廢，坐在海邊喝著酒、滑手機，我想自由自在悠哉的生活，但我現在還沒辦法，因為負債很多」，希望有天能如願過上自己想要的人生。經歷人生大起大落，王俐人透露曾有算命師指她「命好運不好」，形容她就像是台勞斯萊斯，開在很爛的柏油路上，路程很顛簸但也活得好好的，對此王俐人也認了，直呼：「好吧！。」感受到人情冷暖後，王俐人表示現在把自己顧好最重要，再也不要當濫好人，她有感而發說：「我就是太善良，因為我苦過來所以我想幫別人。但對方不一定會謝謝你，甚至覺得理所當然，有好的也不一定會想到你。」與其迎合別人不如做自己「。」王俐人這幾年一直為了還債努力，從開私廚餐廳開始就一直在欠債，很多人以為她消失退休了，其實每天都在做飯、接待客人，回到家已經凌晨4、5點。想起創業的日子，王俐人嘆：「這很辛苦，我沒有拿薪水，我賺到的錢還要支付員工薪水、繳貸款，所以每個月開銷才這麼大，都不知道下個月的房租在哪。」近來王俐人開始經營自媒體，累積不少流量，但沒有經紀團隊的她，從拍攝、剪片到訊息回覆全都自己來、從0開始慢慢摸索，她透露常常因工作、回訊息一天只睡2、3個小時，但王俐人不喊苦、不喊累，反而很感謝大家願意支持她，讓她擁有從沒想過的高流量，面對外界酸言酸語，王俐人高EQ說：「。」