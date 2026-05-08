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網紅晚安小雞因在柬埔寨自導自演遭綁架事件，於當地入獄服刑2年，今年才出獄返台。近日他登上藝人薔薔的podcast節目，爆料獄中不公遭遇，更說當地監獄的女囚會被獄警逼迫賣身，還發生過女囚集體懷孕的荒唐事件。對此，柬埔寨獄方昨（7）日火速出面反擊，稱晚安小雞所說內容都是編造，已嚴重損害柬埔寨國家形象。晚安小雞在podcast上提到，自己於柬埔寨監獄遭受各種身心羞辱，監獄內也有不當管理的情況，其中包含男囚與女囚之間的「特殊接見」制度。晚安小雞表示，男囚只要支付約2萬5千至7萬的柬幣（約200至550元新台幣）給獄警，就能與看上眼的女囚發生性關係，女囚因此淪為獄警的賺錢工具。晚安小雞說，監獄內還有前輩告訴他，過去這種風氣更誇張，甚至發生過「合艙放風」的情況，導致監獄內女囚集體懷孕，非常離譜。晚安小雞的言論曝光後，掀起外界高度關注，此事也傳回柬埔寨監獄。據《柬中時報》報導，柬埔寨西哈努克省監獄局長湄鄧出面駁斥晚安小雞的說法，他稱晚安小雞在當地服刑期間，獄方一切都依法管理，並未發生他口中所述的各種不當情況。湄鄧痛批晚安小雞的言論嚴重失實，不僅誤導了公眾，也再次損害了柬埔寨的形象。不過湄鄧並未因此表態要對晚安小雞究責，僅是做出否認，究竟雙方說法誰對誰錯，外界也無從求證。