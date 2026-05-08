宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）在去年11月的大選中勝出後，於今年1月底宣誓就任宏國總統，由於他在競選期間曾表態，會考慮將外交關係從中國重新轉回台灣，因此台宏是否復交也相當受矚。阿斯夫拉本月赴美出席論壇活動時，抽空接受外媒專訪，坦言確實正在重審前任政府與中國簽署的協議。
根據《彭博社》報導，阿斯夫拉當地時間6日出席在美國加州比佛利山（Beverly Hills）舉行的梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference），期間接受《彭博》主持人夏茨克（Erik Schatzker）專訪，談到宏都拉斯需要重新審查前總統卡蕬楚（Xiomara Castro）政府與中國簽署的協議，才能進一步決定亞洲關係的走向。
卡蕬楚政府於2023年與台灣斷交後，改與中國建交。而她在去年大選的主要競爭對手，包含阿斯夫拉在內，都認為宏都拉斯可能須重新承認台灣，坦言過去與台灣維持邦交關係時，宏都拉斯獲益較多，而阿斯夫拉更獲得美國總統川普（Donald Trump）親自背書，最終贏得大選。
在6日的專訪中，阿斯夫拉說到，中國華為的電信設備也在審視範圍內，正與美國政府商討是否使用思科公司（Cisco Systems Inc.）的技術，宏都拉斯尋求強化對盟邦與自身最佳化的關係，而他身為總統，有責任尋找能與宏國擴大貿易、投資的國家結盟。
分析認為，現任宏國政府審視與中國協議的舉動，可能幫助美國削弱中國在拉美地區的影響力，並促使宏都拉斯重新與台灣復交。
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卡蕬楚政府於2023年與台灣斷交後，改與中國建交。而她在去年大選的主要競爭對手，包含阿斯夫拉在內，都認為宏都拉斯可能須重新承認台灣，坦言過去與台灣維持邦交關係時，宏都拉斯獲益較多，而阿斯夫拉更獲得美國總統川普（Donald Trump）親自背書，最終贏得大選。
在6日的專訪中，阿斯夫拉說到，中國華為的電信設備也在審視範圍內，正與美國政府商討是否使用思科公司（Cisco Systems Inc.）的技術，宏都拉斯尋求強化對盟邦與自身最佳化的關係，而他身為總統，有責任尋找能與宏國擴大貿易、投資的國家結盟。
分析認為，現任宏國政府審視與中國協議的舉動，可能幫助美國削弱中國在拉美地區的影響力，並促使宏都拉斯重新與台灣復交。