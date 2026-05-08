我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市近期發生1起漢他病毒死亡案例，為20多年來首見，引起市民、網友熱議街頭老鼠橫行，更戲稱「安鼠之亂」。不過，針對台北市發生鼠疫的可能性，前台大感染科醫師孔祥琪（或網友熟知的日本旅遊專家「林氏璧」）日前指出，他完全不擔心，因為鼠疫在1948年之後在台灣本島就絕跡了！針對各大城市頻有老鼠出沒，孔祥琪表示，台灣的老鼠身上沒有鼠疫桿菌，也不像中世紀的歐洲到處都是跳蚤，現代也已有抗生素，鼠疫早已不是無藥可醫的黑死病，況且鼠疫在1948年之後在台灣本島就絕跡了（金門則是1953年），因此他完全不擔心會有「鼠疫」。至於漢他病毒，孔祥琪提到，在媒體誤傳死亡率高達50%的時候，他第一時間就做出了澄清，加上疾管署每星期二的定期記者會會宣導疫情資訊，有需要的話，他就會幫忙說明。他說，老話一句，若真的有非常嚴重的疫情危機， 羅一鈞署長會出來告訴我們，而不是經過網路上的路人，或是根本非相關專業的人在警告你。