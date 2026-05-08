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美國股市週四面臨漲多拉回壓力，四大指數全數走低，再加上台指期夜盤也下跌411點，連帶台北股市今（8）日開盤下跌47.75點、來到41886.03點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.8點、來到415.61點，隨後在買盤挹注下翻紅走高。今日開盤量大強勢個股：力積電、群創、光寶科、聯電、南茂；開盤量大弱勢個股：華邦電、華新、旺宏、彩晶、南亞科。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到2300元；台達電開盤下跌50元、來到2230元；被「關禁閉」的聯發科開盤下跌100元、來到3320元。市場近日聚焦美國與伊朗是否接近達成停火與核談判框架。外媒日前引述知情人士報導指出，白宮正接近與伊朗達成一份包含14項條款的諒解備忘錄，內容涵蓋結束戰爭與後續核協議談判架構。不過，伊朗官方態度仍偏保留。伊朗外交部發言人稱，目前仍在評估美方提案，尚未做出最終決定。此外，原油價格自盤中低點反彈。美國西德州原油（WTI）期貨終場下跌0.28%，收在每桶94.81美元，布蘭特原油期貨下跌1.19%，收在每桶100.06美元。盤中油價一度明顯跌破每桶100美元，顯示市場仍高度敏感於中東局勢變化。美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌313.62點或0.63%，報49596.97點，那斯達克指數下跌32.75點或0.13%，報25806.20點，標普500指數下跌28.01點或0.38%，報7337.11點，費半指數下跌311.76點或2.72%，報11160.99點。台股ADR普遍疲弱，台積電ADR下跌1.28%，日月光ADR下跌2.40%，聯電ADR下跌0.46%，中華電信ADR小漲0.05%。台指期夜盤也同步走低，終場下跌411點或0.97%，收在41941點，台積電期貨盤後下跌10元。