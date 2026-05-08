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Faker、Karina聯動拍廣告！牽手深情甜喊「我喜歡妳」引暴動

▲Faker在鏡頭前伸出手抓住Karina手腕，並柔情甜喊「我喜歡妳」（좋아합니다），引爆全球粉絲熱議。（圖／Google Play Korea YouTube）

Faker、Karina廣告太像AI！今年3月早被爆料同框

電競圈與娛樂圈史詩級跨界合作！《英雄聯盟》傳奇中路選手Faker（李相赫）近日與韓國大勢女團aespa隊長Karina合拍Google Play最新廣告，並於昨（7）日深夜率先曝光19秒畫面，Faker在鏡頭前罕見展現深情一面，對著Karina告白甜喊「我喜歡妳」，瞬間引爆全球社群熱議，更有粉絲傻眼直呼「以為是AI！」Google Play昨（7）日深夜上傳19秒廣告，讓人驚豔的是，本次廣告竟由全球知名《英雄聯盟》選手Faker（李相赫），以及韓國女團aespa隊長Karina夢幻聯動合拍。影片中，Faker先是走在盛滿花開的街道上，瞥見準備前往搭公車的Karina，，此時畫面旁白則是「從現在開始，我不再是以Faker的身分，而是以李相赫的身分」、「我想我確定了」。在Karina即將踏上公車之際，Faker伸出手抓住Karina手腕，並柔情甜喊「我喜歡妳」（좋아합니다），畫面如同韓劇般唯美，營造出滿滿浪漫泡泡。至於兩人後續究竟會發展呢？Google Play官方決定先賣關子，完整廣告預計於5月15日正式播出，吊足所有粉絲胃口。該部短片上架僅7小時，至今已衝破7萬人觀看，就連台灣網友也十分驚喜，還有人一度以為廣告是AI影片，嚇壞直呼「雙擔狂喜，神與神的合作」、「剛才看到廣告一度以為是AI，那個台詞從李哥嘴裡說出來太不科學了」、「這組合太瘋狂」，甚至有同是兩人的粉絲搞笑表示「不知道該羨慕誰」。事實上，早在2026年3月底，就有韓網爆料Faker與Karina一同現身首爾拍攝廣告，當時尚未有官方證實傳言，但早已在電競圈、娛樂圈引起話題，如今真相終於解答，也讓全球粉絲期待日後兩人合作中產生的火花。