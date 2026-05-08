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▲李藝斌去年開始來台活動，同步應援職籃攻城獅。（圖／李藝斌IG@1eeyebin_）

韓籍啦啦隊女神李藝斌近日因公開表態想加入富邦悍將啦啦隊，引發討論。現年25歲的李藝斌擁有混血兒等級的深邃五官，外貌出眾；她曾在受訪時透露，自己是因為幫舞團的學姐代班，因緣際會下才順勢加入啦啦隊，一路跳到現在。李藝斌的緋聞男友則是韓職KT巫師隊的左投手吳原錫。李藝斌是韓國職棒KT巫師啦啦隊成員，去年也來台加入「慕獅女孩」，同步為職籃新竹御嵿攻城獅應援，在台灣人氣頗高。據《中天新聞》報導，李藝斌去年加入慕獅女孩時，就分享過來台動機。她說其實在更之前就有人與她聯繫過，但自己那時候沒有來台灣的想法，所以婉拒；結果李藝斌後來發現，她的台灣粉絲持續增加，讓她因此改變想法，覺得自己應該要多嘗試不同工作體驗，最後才答應來台。李藝斌也回憶自己當初進啦啦隊的初衷，她在學生時期就有加入舞團，某次到軍隊表演時，受到熱烈歡呼，這讓她萌生想當應援團的想法。後來有次舞團的學姐拜託她幫忙跳一場啦啦隊，李藝斌點頭同意，想不到就一路跳到現在。李藝斌走紅後，感情生活也受到外界關注。今年1月有粉絲在社群上爆料，李藝斌與同隊球員吳原錫出國約會，兩人在前往日本福岡的飛機上被直擊舉止親暱，還不時鬥嘴聊天，因此被猜測是在交往中。不過針對這起緋聞，李藝斌、吳原錫都沒正面回應。而李藝斌日前她在台中一日店長的活動上，被問到想不想加入富邦悍將時，大方點頭，表示自己很喜歡藍色，剛好富邦主題色是藍白，還有可愛的應援團長JUICY在那邊，所以她願意加入富邦。李藝斌此言一出讓粉絲都很訝異，猜測她會不會放棄KT巫師的應援，全面來台發展。