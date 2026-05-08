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立法院今（8）日將處理軍購特別條例，傳出藍白已達成共識，將匡列8000億預算規模。對此，行政院長卓榮泰上午受訪時表示，要請教國民黨中央兩個問題，要黨團自主，還是走回以黨領政老路？是要國防自主？還是阻礙本土軍工產業升級？期待國民黨不要走向反民主、危險的老路。國防特別預算條例朝野黨團遲遲未能達成共識，最快將在今立法院會上表決，綠營堅持1.25兆的版本，藍營內部則分成8000億版本及3800億+N版本，傳出藍白已經達成共識，但條例匡列金額是否為8000億，民眾黨主席黃國昌回應，數字從來都不是重點。對此，卓榮泰上午在立法院受訪時表示，今天或許是很關鍵時刻，希望國會做出明智選擇，這時想要請教國民黨黨中央兩個問題，要黨團自主，還是走回以黨領政老路？是要國防自主？還是阻礙本土軍工產業升級？卓榮泰提到，最近以來也聽到，國民黨團黨團內部，若干有國家高度 、國家意識的先進，對於軍購特別條例有其看法，然而受制於國民黨黨中央，這些聲音沒辦法在國會中討論。卓榮泰說，黨團自主一項是朝野各黨團，對黨團的精神，期待國民黨不要走回以黨領政老路，這是反民主、危險的老路。卓榮泰說，台灣曾幾何時有機會討論，參與軍工相關產業的自主發展？因為台灣有高科技領先地位，在民主供應鏈上的需求，有廣大、高效率生產率，散布各領域、各縣市，都有軍工相關產業自主本土工業，這時他們非常期待，政府用更大力量協助他們，一起發展國防自主產業。卓榮泰感嘆，若軍購預算無法將其納進，台灣力道有限，發展就會受限，在世界民主供應鏈上會被質疑，這是何等嚴重的事？期待國民黨中央放手，讓黨團自主，也讓國防產業能自主發展，這才是國家應該走的路，期待關鍵時刻，國會做出明智選擇。