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中東局勢再趨緊張，避險情緒升溫，美元指數反彈，全球股市今天多半走跌，美股主要指數自歷史高點回落，台北股、匯市今（8）日都開跌，新台幣兌美元一度貶到31.465元，但一度隨台股翻紅，新台幣也止貶回升破31.4元，來到31.389元，升值2分，在台股又回跌之下，新台幣也再回貶至31.415元盤整。就國際匯市來看，美國、伊朗停火協議尚未有最新進度傳出，市場謹慎觀望之際，又傳出2國在荷姆茲海峽交火的消息，雙方都指控是對方先開火。美元指數一度反彈至98.26，目前在98.22。至於亞洲主要貨幣兌美元日圓兌美元今日早盤一度升至156.71，目前在156.87附近，韓元兌美元也一度來到1453，目前拉回至1465.2盤整，而離岸人民幣兌美元亦升至6.8027。新台幣兌美元今日早盤也回貶，以31.44元、貶值3.1分開出，在美元反彈及台股也跌之下，進一步下探31.465元，貶值5.6分，但隨著台股跌幅縮小，甚至盤中翻紅，新台幣也止貶回升破31.4元，來到31.389元，升值2分，只是台股上攻無力又翻黑，新台幣目前也回貶至31.415元盤整。