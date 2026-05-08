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去年5月7-ELEVEN推出新的門市人員政策，其中一項是員工可以自己決定名牌上的姓名與稱謂，在當時並未引起取名熱潮，但近來在Threads上突然掀起一波諧音哏取名，包括台語諧音「高希櫻娜」、「梅友奈杏」，甚至還有人看到「葉舒華」、「周子瑜」剛好周子瑜是7-11的品牌大使，讓許多網友笑翻，直呼，「這一樓點進去出不來了！」Threads上有人發問，如果你是7-11店員，會幫取什麼名字放在名牌上，不到一天就累計上萬點讚，500多則留言，只見有人取了台語諧音哏「高希櫻娜（猴死囡仔）」，還有「梅友奈杏（沒有耐性）」，「宮美春車（講不聽的台語）」。甚至還有人乾脆用明星的名字，包括葉舒華、周子瑜、大谷翔平等等，各種諧音取名讓其他網友看了都笑翻，「留言區不會讓人失望」、「一看就出不來了」、「太可愛了這樓」。事實上，去年自由取名政策剛推出時，本來以為會掀起創意取名潮，結果並不然，還有人好奇在Dcard發問為什麼店員的名稱普遍都還是某某小姐、某某先生，有人直言其實店員的名稱並不重要，因為客人買了東西就走，不太會注意到店員叫什麼名字，而且亂取也滿難為情，還有人說在超商工作已經很忙碌了，沒心力再思考名牌上該放什麼名字比較有趣。