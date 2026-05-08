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▲高雄市議員林智鴻（右）牽線，成功爭取高馬航線順利增班，圖為連江縣議會議長張永江（左）今年1月30日為此拜會高市府秘書長郭添貴（中）。（圖／連江縣議會提供）

▲高雄市議員林智鴻（右）與連江縣長王忠銘（左一），副縣長陳冠人（左二）於去年9月30日針對議題交換意見。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

自5月4日起，「高馬航線」正式由每週一班增為每週兩班，為此穿梭高雄、連江兩地方政府，與執飛航空公司「華信航空」的高雄市議員林智鴻表示，未來高雄旅馬800名官士兵返鄉，將不需再透過台北、台中轉乘，大幅節省時間與金錢，且透過兩地觀光交流，相信以高雄觀光軟實力發展趨勢，勢必很快能讓高雄成為馬祖鄉親來台旅遊、投資的首選。林智鴻指出，高馬航線睽違多年後於去年6月6日復航，當時即受到南部民眾、旅馬官兵及馬祖鄉親高度期待，但由於「每週一班」對雙邊假期或交通安排都不方便，因此都盼望華信能予以增班，連江縣長王忠銘、議長張永江也曾多次請他協助「牽線」與高市府相關首長協調，也在議會質詢、提案持續跟進此事，最終成功打通雙方互信管道，共同爭取增班機制，造福兩地鄉親。華信航空也承擔運輸業社會責任，排除萬難，在有限機隊下，找出增班可能，並於５月4日成功增班啟航。林智鴻表示，去年他曾率團隊前往馬祖考察，也因高雄出發每週僅一班次，難以對應行程安排，只能從台中往返，他因此對於在馬祖前線服役，有返鄉需求的高雄子弟感同身受，也更加深他協助此案的決心，最終爭取成功；雖增班首航儀式因適逢開議質詢期間，無法親身參與，但當他看著航空站第一線人員回傳的照片，那繪有「馬祖時光機」圖騰的新飛機升高飛空的畫面，內心依然十分感動。「讓長達400公里的天空兩端，繼續創造善的循環」林智鴻認為，正在轉型的高雄，機場不斷升級、國際航線不停擴增，惟國內鄉親的需要也不能忘記，希望透過此次增班，不僅照顧高雄旅馬官兵，縮短返鄉路，並串聯高雄與馬祖觀光，讓南台灣民眾能更容易安排離島旅遊，也讓馬祖鄉親來高雄就醫、就學、轉乘也更便利，甚至馬祖鄉親未來若要在台投資，有半導體產業S廊帶、幾乎周周爆滿的優質活動，又有獨特人情味的高雄，能成為超越其他縣市的首選。