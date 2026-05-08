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▲新一波鋒面周五通過台灣，中部以北、東半部有局部大雨，母親節西半部雨勢趨緩，東半部仍有雨。（圖／中央氣象署）

今北部越晚越涼！中南部反飆36度極端高溫

▲中央氣象署指出，今（8）日白天東半部雨勢明顯，北海岸、宜蘭及花東地區有局部較大雨勢，入夜後雨區逐漸縮小，但東半部仍有短暫降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週六北東偏涼水氣多、週日母親節回暖

▲鄭明典表示，回波在海面上，通常表示氣流受地形影響，有繞地形而過的現像，有可能在白天日照增溫後，對流就在陸地上發展出來。（圖／翻攝鄭明典臉書）

哈格比颱風對台無影響

近一週天氣狀況

5/8（五）：鋒面通過、北東降溫轉雨，南部防極端高溫

5/9（六）：東北季風影響、北東部偏涼水氣多

5/10（日）母親節：白天氣溫回升

5/11（一）至 5/12（二）：各地天氣相對穩定

5/13（三）至 5/14（四）：水氣稍增

▲中央氣象署預估，9日受東北季風影響水氣仍多，桃園以北及東半部有雨；10日母親節東北季風減弱，11日至12日東半部、北部山區仍有偶雨，13日至14日降雨機率再增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大臺北及東半部地區更要留意有局部較大雨發生的機率。前中央氣象局長鄭明典提醒，目前雷達回波在海面上顯示氣流受地形影響，需留意白天日照增溫後，對流有可能在陸地上發展出來。氣溫方面呈現「南北兩樣情」，北臺灣今日氣溫稍下降，白天高溫約落在26至27度，夜間低溫將下探21至22度，越晚越有涼意。反觀中南部依舊十分炎熱，高溫仍有30至34度。中央氣象署針對南部3縣市發布高溫資訊，臺南市、高雄市亮起「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣則為「黃色燈號」。提醒中南部民眾盡量避免非必要的戶外活動，注意防曬並多補充水份以慎防熱傷害。明（9）日週末假期首日，持續受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣稍涼，高溫約落在22至27度，低溫約20至22度。整體水氣依然偏多，北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，南部山區午後則需留意局部短暫雷陣雨。到了週日（10日）母親節當天，雖然清晨北部、宜花天氣仍偏涼，但白天起東北季風減弱，氣溫將逐漸回升。降雨趨勢將會減緩，除了東半部地區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，以及大臺北地區有零星短暫陣雨外，其他多數地區將轉為「多雲到晴」，終於有機會見到陽光露臉。不過午後山區還是會有局部短暫陣雨，若要安排母親節出遊，建議適時調整穿著並攜帶雨具備用。至於今年輕度颱風「哈格比」，目前向西北西往菲律賓東方海面移動，距離臺灣非常遙遠，生命期大概只有3天，周日、下周一就會減弱為熱帶性低氣壓，距離台灣也較遠，因此沒有影響。受鋒面通過及東北季風稍增強影響，北部及東半部有短暫陣雨或局部雷雨，大臺北及東半部有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。氣溫方面，北臺灣氣溫下降稍微轉涼，高溫約26至27度，夜間低溫21至22度，中南部仍有30至34度。其中臺南市、高雄市、屏東縣有出現36度以上高溫的機率，需慎防熱傷害。北部、宜蘭及花蓮天氣稍涼，高溫約22至27度、低溫約20至22度。山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島為零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。清晨北部、宜花仍涼，但白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升。東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，大臺北地區有零星陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。高溫預測:北部及宜花22~27度，中部及臺東28~30度，南部32~33度；低溫預測:中部以北及宜花20~22度，南部及臺東23~24度。環境轉為偏東南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨。其他地區轉為多雲到晴，午後山區需留意局部短暫雷陣雨。環境水氣略微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也會出現零星短暫陣雨。其他地區為多雲天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。5/11~5/14高溫預測北部及東半部26~29度，中南部30~34度，澎湖28~29度，金門26~27度，馬祖22~23度；低溫預測:中部以北及宜花21~23度，南部及臺東23~26度，澎湖23~24度，金門20~21度，馬祖18~19度。