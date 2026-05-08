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中國承諾幾乎全跳票 白蝦出口與中小企業受重創

王定宇：台洪有長期情誼 可建立互惠合作

親中派「席次歸零」 王定宇：區域政治出現變化

宏都拉斯與中國建交後，雙邊合作爭議持續浮現。民進黨立委王定宇今（8）日表示，該國新政府正重新檢視前朝與中方簽署的合作協議，包括科技巨頭華為參與基礎建設所引發的資安疑慮，以及中國承諾未兌現對當地經濟造成的衝擊。對於外界關注台洪是否已有復交接觸，他透露，目前我方已有發函過去，不過尚處聯繫階段，未敲定具體時程。王定宇指出，宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）日前赴美國加州參加活動時，接受媒體訪問提及，政府正全面檢視前總統卡斯楚（Xiomara Castro）與中國簽署的各項協議內容，並重新評估相關條文效力及可能造成的損害。他表示，其中最受關注的，就是中國華為參與宏都拉斯基礎建設所帶來的資安風險，未來不排除進一步調整對中政策。王定宇直言，宏都拉斯與中國建交至今，中方當初提出的承諾「幾乎都跳票」，宏國重要經濟命脈之一的白蝦產業受到衝擊，大量中國低價產品湧入，也讓當地中小企業陷入困境。他認為，這不只是外交問題，更已演變成宏都拉斯內部的經濟與民生議題。前政府簽下的許多合作案，如今被視為「無法兌現的空頭支票」，新政府因此展開全面檢討。談到台灣與宏都拉斯未來關係，王定宇表示，台洪之間擁有長期歷史互動基礎，雙方人民也有許多共同利益可以推進。他透露，自己過去擔任外交及國防委員會召委期間，曾主動致函宏都拉斯國會議長，希望推動雙方國會互訪。王定宇強調，台灣樂見與各國深化關係，尤其是建立在「平等、互惠、實質幫助人民」基礎上的合作。他並點名外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」，認為將在中南美洲外交布局中扮演重要角色。對於外界關切台洪是否已有復交接觸，王定宇則表示，現階段仍處於前期聯繫階段，我方已有發函過去，那讓宏都拉斯來做決定，尚未敲定具體時程。他指出，國會外交本來就具備高度彈性，即使非邦交國之間，也常有互訪與交流。不過，王定宇特別提到，宏都拉斯此次大選後，親中派政黨在國會席次「不是減少，而是直接歸零」，顯示當地政治氛圍與區域局勢正在出現變化。他強調，希望透過未來互訪與交流，更深入了解彼此需求，尋找能夠增進雙方人民與國家利益的合作方式。