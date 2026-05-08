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元大台灣 50（0050）擁有2萬8534張最多。其他包括00927、元大高股息（0056）等在內共14檔台股ETF都有聯發科千張以上的持有，以近一週漲幅來看，00927上漲12.7%漲幅居冠。

▲持有聯發科千張以上的14檔台股ETF績效、權重一覽。（圖╱法人提供）

台股近日頻創新高，尤其聯發科近日狂飆漲停，昨日雖被處置，但今（8）日仍不減其氣勢，早盤黑翻紅漲逾4%，也帶動持有聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼。台股ETF中共有55檔持有聯發科，其中14檔持有聯發科千張以上，群益半導體收益（00927）近一週漲幅12.7%奪ETF漲勢冠軍。55檔ETF持有聯發科，以持有張數來看，群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注。群益半導體收益ETF經理人謝明志則表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐。他認為，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。