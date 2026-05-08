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立法院將於今（8）日表決處理國防預算條例，而國民黨早上召開記者會，由黨團總召傅崐萁率先宣布，會和民眾黨正式共提7800億版本。傅崐萁強調，對於如何守護台灣，不只人民的每一分血汗錢要用在刀口上，並杜絕一切的弊端，同時讓台美國防更加緊實，讓台美關係更加深厚，因此正式宣布：我們支持的版本，是台美聯合一起做好所有軍事採購，相關項目都會全力支持；對於美國提出的發價書，經過美國防部和美國總統一致同意的對台軍售，國民黨表示強烈支持。傅崐萁提到，對於美國第一批110億美金的發價書，國民黨已授權國防部和美方簽約，為預留第二期對台可能的軍售，國民黨表示強力支持。今天正式依照發價書和國防部專報，第一期110億美金的軍購中，有20億已經編入年度國防預算，90億將編入特別預算，上限為3000億台幣。至於第二期軍購，包括愛國者飛彈、無人機防空系統等4項專購，總金額為4800億，國民黨也願意全力支持。故2期共為7800億台幣。傅崐萁說，國民黨支持台美軍事合作，會和民眾黨以決議方式，讓國防部放入年度預算，並每年核實、向立法院做相關報告。針對黨內意見分歧，傅崐萁也表示，國民黨是民主政黨，在這次軍購案中，尤其展現高度民主，黨內各種不同聲音，都是經過充分討論，最後才凝聚共識，並對外正式提出。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，和各界聲音都很寶貴，這次提案也是經國民黨主席鄭麗文跟韓國瑜、盧秀燕，以及民眾黨主席黃國昌凝聚共識後，由藍白共同提案，希望今天正式三讀通過。