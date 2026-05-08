立法院將於今（8）日表決處理國防預算條例，而國民黨早上召開記者會，由黨團總召傅崐萁率先宣布，會和民眾黨正式共提7800億版本。傅崐萁強調，對於如何守護台灣，不只人民的每一分血汗錢要用在刀口上，並杜絕一切的弊端，同時讓台美國防更加緊實，讓台美關係更加深厚，因此正式宣布：我們支持的版本，是台美聯合一起做好所有軍事採購，相關項目都會全力支持；對於美國提出的發價書，經過美國防部和美國總統一致同意的對台軍售，國民黨表示強烈支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅崐萁提到，對於美國第一批110億美金的發價書，國民黨已授權國防部和美方簽約，為預留第二期對台可能的軍售，國民黨表示強力支持。今天正式依照發價書和國防部專報，第一期110億美金的軍購中，有20億已經編入年度國防預算，90億將編入特別預算，上限為3000億台幣。至於第二期軍購，包括愛國者飛彈、無人機防空系統等4項專購，總金額為4800億，國民黨也願意全力支持。故2期共為7800億台幣。

傅崐萁說，國民黨支持台美軍事合作，會和民眾黨以決議方式，讓國防部放入年度預算，並每年核實、向立法院做相關報告。

針對黨內意見分歧，傅崐萁也表示，國民黨是民主政黨，在這次軍購案中，尤其展現高度民主，黨內各種不同聲音，都是經過充分討論，最後才凝聚共識，並對外正式提出。立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，和各界聲音都很寶貴，這次提案也是經國民黨主席鄭麗文跟韓國瑜、盧秀燕，以及民眾黨主席黃國昌凝聚共識後，由藍白共同提案，希望今天正式三讀通過。

相關新聞

立法院今處理軍購案！許毓仁喊話：8000億是美國的底線

軍購條例今表決！卓榮泰向國民黨喊話2事　示警別走回危險老路

公視董事長備詢卻被趕出議場！她轟「太扯」：反對國民黨無理取鬧

王義川要兩蔣陵寢遷台北　前議員火大：有種先拆中正紀念堂

胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...