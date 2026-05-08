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彰化基督教醫院昨日發生醫療設備意外，一名剛完成胸腔手術的患者接受X光檢查時，懸吊式X光機管球設備竟突然脫落，當場重砸患者身上。家屬事後在社群平台發文控訴，父親形容當下「像被車撞到」，全家至今驚魂未定，質疑院方設備管理出現嚴重問題，不排除循法律途徑追究責任。彰基證實此事件，表示患者經檢查後目前並無大礙，院方已全面啟動調查，並停用同型設備。家屬昨晚在Threads貼文指出，父親因胸腔疾病接受肺結節相關手術，術後進行X光檢查，未料檢查過程中，懸掛於檢查台上方的X光機設備突然掉落，直接壓在父親身上。現場照片顯示，大型設備傾倒在檢查台上，畫面怵目驚心。網友直呼離譜「這輩子還沒看過X光機掉下來」、「醫院是最後一道防線，不是絕命終結站」、「醫學中心不該發生這種事」。家屬痛批，患者剛完成手術身體虛弱，還遭遇醫療設備砸落，「真的太誇張」，因此上網詢問申訴方式，不排除提告。彰基事後聲明，意外發生於昨（7）日下午，放射影像醫學部於急診執行X光檢查期間，放射檢查儀器管球設備異常脫落，導致患者受壓及驚嚇。事發後醫療團隊第一時間立即協助評估患者狀況，並安排電腦斷層等檢查，確認患者目前無明顯外傷與生命危險。院方進一步說明，涉事的懸吊式X光機系統，今年3月12日甫由原廠完成鋼索更換及相關維修作業，未料不到兩個月即發生脫落事故。院方已要求原廠提出正式調查報告，釐清設備異常原因及責任歸屬，同時立即停用該設備，並針對院內同型號機器展開預防性全面檢測，以確保醫療環境安全。彰基強調，病人安全是醫院不可迴避的責任，凡屬院方管理與設備監督範圍內應負的責任，絕不推諉，後續也將持續與家屬溝通說明。彰化縣衛生局長葉彥伯則表示，衛生局將進一步調查事故經過，釐清究竟屬於醫院管理、操作人員或廠商維修疏失，再評估是否依《醫療法》等相關規定開罰。