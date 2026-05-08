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朝野黨團4度協商國防特別條例草案，但在採購項目、匡列金額等條文未能達共識，立法院長韓國瑜日前宣布依規定處理，立法院今（8）日召開院會，朝野針對國防特別條例草案進行處理，其中，在藍白人數優勢下，三讀通過藍白所共提的修正動議版本。根據條文指出，草案名稱「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在最為關鍵的匡列預算規模上，最終確定通過7800億版本；至於計畫採購上，納入M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等，未納入台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機產業。立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。其中，行政院版匡列預算金額為8年新台幣1.25兆元，民眾黨版匡列4000億元、國民黨版則是3800億元+N。針對國防特別條例草案，韓國瑜4度召開朝野黨團協商，朝野黨團對於草案中較無爭議條文，如條例名稱、預算執行規定、實施期間等，已達成共識，但在關鍵條文，如採購項目、匡列金額等未達共識。韓國瑜在日前在協商中宣布，因各黨團無法達成共識，將依規定處理。國民黨團、民眾黨團上午召開黨團會議，國民黨團總召傅崐萁率事後宣布，對於如何守護台灣，不只讓人民的每一分血汗錢要用在刀口上，並杜絕一切的弊端，同時讓台美國防更加的緊實，讓台美關係更加的深厚，「我們在這裡正式的宣布：藍白確定將共提7800億版本」。立法院下午處理軍購條例，除了朝野有共識的條文，如法案名稱、立法目的、主管機關等照案通過外，攸關預算金額、採購項目等關鍵條文，均交付表決。最終，藍白挾帶人數優勢，通過藍白共提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」修正動議。據三讀條例明定，為因應敵情威脅及迫切之國防需求，建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特別制定「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，其主管機關為國防部。據第5條規定，計畫採購包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，以及美國政府於本條例施行後一年內同意授予的軍購項目，如軟、硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案。針對匡列金額的第6條文指出，依本條例辦理保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫之採購，前條第一項第一款至第五款項目之第一批發價書預算上限為新臺幣3000億元，前條第一項第六款項目應俟取得外國政府正式同意售予後，依第二批發價書覈實編列預算案，其預算上限為新臺幣4800億元；預算之編列，以特別預算方式編列。此外，本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國122年12月31日止，本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時，得經立法院同意延長之；另外，「台美合作計畫」用附帶決議表達支持，可編明年的一般預算。