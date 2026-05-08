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胡瓜的孫女Emma已經18歲，長相和小禎十分相似，近來登上胡瓜的YouTube頻道「下面一位」暢聊家事，胡瓜問她，會不會受到父母離婚影響，不信任愛情？Emma表示時代已經不同了，還爆料自己可以跟爸爸李進良的「女朋友們」相處得很好，把胡瓜嚇到說不出話。胡瓜的YT頻道「下面一位」邀請到孫女Emma，本來想營造溫馨的家庭氛圍，結果卻變成爆料大會，胡瓜問Emma，「爺爺離婚，爸爸媽媽也離婚，你對愛情還有信任嗎？」Emma說，「我不會受你們影響，我覺得時代不一樣了。」胡瓜言談中流露些許心疼，他知道Emma可以跟小禎的男友相處得很好，也可以跟爸爸的女朋友相處得很好，結果Emma突然打斷，強調是跟爸爸的「女朋友們」相處得很好。胡瓜一聽Emma這麼直白，尷尬笑了幾聲，「你這樣講你爸爸好嗎，我沒講哦李進良，我沒講哦！」Emma則很淡定說，「沒事啦！」事實上，Emma之前客串李進良投資的電視劇《整形過後》，劇中她飾演温昇豪的女兒，角色背景也是父母離異，李進良就說，Emma最不會回家講的，就是關於父母離婚後對她的影響，或許透過戲劇，能看到女兒投射出來的內心。