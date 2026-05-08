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▲《刺棠》女主角如今傳出從王玉雯改成宋祖兒（如圖）。（圖／微博＠折腰官微）

中國古裝劇男神張凌赫靠《逐玉》收穫百萬流量後，傳出已接下另一部權謀復仇古裝劇《刺棠》。而《刺棠》原先曝光的女主角是王玉雯，但因她咖位已比不上如今的張凌赫，被爆遭更大牌的女星宋祖兒取代。今（8）日微博上也出現《刺棠》招募群演的消息，內容稱該劇將在今年第3季正式開拍。「張凌赫宋祖兒刺棠Q3開機」的關鍵字今日衝上微博熱搜，一名有79萬粉絲追蹤的博主稱，《刺棠》已經開始招募新人演員、臨演，該劇的男主角是張凌赫、女主角是宋祖兒，開機時間在今年第3季，也就是9月份左右。消息曝光後，粉絲紛紛興奮留言，「張凌赫和宋祖兒，這組合我給滿分」、「俊男搭美女，對我的眼睛真的很友好」、「包看的，兩個都是我喜歡的演員」。不過關於《刺棠》選角名單，目前製作方檸萌影視並未正式官宣。而《刺棠》女主角人選最一開始傳出接演的是張婧儀，後來又有人稱李蘭迪、王玉雯也加入爭取，最後由王玉雯獲選。不過在《逐玉》開播後，張凌赫人氣飆漲，沒什麼代表作、知名度普通的王玉雯開始被認為不夠格與張凌赫搭檔，因此才出現換角成宋祖兒的說法。宋祖兒是童星出道的實力派演員，小學拍攝《寶蓮燈前傳》女扮男裝飾演小哪吒時，表現就已讓人驚豔。近年她則靠《喬家的兒女》、《無憂渡》、《折腰》等陸劇持續打磨演技，收穫許多好評，微博粉絲數和張凌赫一樣都破千萬，人氣確實勝過王玉雯。